Belle année 2025 pour les actions et obligations de la zone euro

Signes de ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, baisse de l'indice du climat des affaire en Allemagne, hausse des taux de la Banque du Japon… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'indice composé de 50 % d'actions et de 50 % d'obligations de la zone euro n'a enregistré que deux rendements annuels négatifs depuis 2015, illustrant ainsi comment la diversification entre les classes d'actifs et un horizon d'investissement à long terme peuvent contribuer à limiter la volatilité.

2022 a été une exception - les actions et les obligations ayant toutes deux enregistré des rendements négatifs - suivie par trois années de rendements supérieurs à la moyenne. L'Europe offre de nombreuses opportunités potentielles, les actions européennes figurant parmi les plus performantes en 2025 en raison du soutien des politiques, de la croissance des bénéfices et des flux de capitaux.

Les perspectives de croissance sont soutenues par le plan pluriannuel de défense et d'infrastructure de l'Allemagne. En outre, les bénéfices des secteurs cycliques nationaux tels que l'industrie et la finance ont surpris à la hausse cette année. En résumé, nous pensons qu'une approche d'investissement diversifiée et à long terme en Europe pourrait contribuer à soutenir les rendements dans la durée.

