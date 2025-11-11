Paramount Skydance s'envole, le géant des médias misant sur la diffusion en continu

11 novembre - ** Les actions de Paramount Skydance

PSKY.O augmentent de 6 % à 16,17 $ dans les échanges de pré-marché

** La société investira 1,5 milliard de dollars l'année prochaine pour développer le streaming et relancer son studio de cinéma, à la suite de la fusion de 8,4 milliards de dollars

** Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que la vision de PSKY est prometteuse, mais qu'une exécution importante est nécessaire dans le domaine de la diffusion en continu et du cinéma, et qu'il est peu probable que les bénéfices soient obtenus avant la fin de 2026

** La société a déclaré un revenu de 6,7 milliards de dollars au troisième trimestre, manquant l'estimation des analystes de 6,97 milliards de dollars

** La société de médias va supprimer 1 600 emplois liés à la cession de Telefe et de Chilevision, en plus des 1 000 licenciements d'octobre et des 600 départs volontaires

** 2 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 8 à "vendre" ou plus bas; leur PT médian est de 12 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 45,8 % depuis le début de l'année