Paramount Skydance remporte l'acquisition de Warner Bros ; Netflix se retire et ses actions bondissent

Netflix refuse de s'aligner sur l'offre de Paramount à 31 dollars par action

La fusion de Paramount pourrait faire l'objet d'un examen antitrust

Ellison Trust engage 45,7 milliards de dollars de fonds propres pour la fusion

Les actions de Netflix augmentent de plus de 10 %

Paramount Skydance PSKY.O est sorti vainqueur d'une bataille de plusieurs mois pour acquérir Warner Bros Discovery WBD.O , après que le géant du streaming Netflix

NFLX.O a refusé jeudi de relever son offre pour le célèbre studio hollywoodien.

"Nous avons toujours été disciplinés, et au prix requis pour égaler la dernière offre de Paramount Skydance, l'accord n'est plus financièrement attractif, nous refusons donc d'égaler l'offre de Paramount Skydance", a déclaré Netflix dans un communiqué.

Netflix a confirmé à Reuters qu'il renonçait à faire une offre pour Warner Bros Discovery. Le conseil d'administration de Warner Bros doit encore mettre fin à l'accord avec Netflix et adopter l'offre de Paramount Skydance.

"Une fois que notre conseil d'administration aura voté en faveur de l'accord de fusion avec Paramount, cela créera une valeur considérable pour nos actionnaires", a déclaré David Zaslav, directeur général de Warner, dans un communiqué. "Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de la fusion de Paramount Skydance et Warner Bros Discovery et nous sommes impatients de commencer à travailler ensemble pour raconter les histoires qui font bouger le monde"

Paramount a continué à poursuivre Warner Bros, lançant une campagne hostile pour arracher le prix à Netflix. La semaine dernière, Paramount a réussi à attirer Warner Bros à la table des négociations, avec la possibilité d'une offre plus importante en espèces pour la société.

Plus tôt dans la journée, Warner Bros a déclaré que l'offre révisée de Paramount à 31 dollars par action était supérieure à l'offre de Netflix à 27,75 dollars par action pour les actifs de streaming et de studio de Warner Bros.

Un conseiller de Netflix, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré qu'il avait recommandé au service de diffusion en continu de se retirer de l'appel d'offres parce que l'opération n'avait plus de sens d'un point de vue économique. Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a laissé entendre que le géant du streaming ne relèverait pas substantiellement son offre lors d'une interview accordée le 20 février à Liz Claman, de Fox News, dans laquelle il soulignait que Netflix avait été "des acheteurs très disciplinés"

Le conseiller a déclaré que Netflix était confronté à un milliardaire qui s'était montré prêt à payer un prix pour Warner Bros que Netflix considérait comme irrationnel.

"Il n'y a aucun intérêt à un bras de fer avec quelqu'un qui ne reculera pas", a déclaré la source, faisant référence au milliardaire Larry Ellison, cofondateur, président exécutif et directeur de la technologie d'Oracle et père du directeur général de Paramount, David Ellison.

Les actions de Netflix ont bondi de plus de 10 % après que la société a refusé de relever son offre.

PRÉOCCUPATIONS RÉGLEMENTAIRES

La fusion de Paramount avec Warner Bros réunirait deux grands studios hollywoodiens, deux plateformes de diffusion en continu (HBO Max et Paramount+) et deux entreprises d'information (CNN et CBS).

Les Ellison ont des liens avec le président Donald Trump. Néanmoins, l'offre est susceptible de faire l'objet d'un examen antitrust à Washington, dans les pays étrangers et dans les États américains, y compris la Californie.

"L'approbation des régulateurs fédéraux semble probable compte tenu de l'environnement politique; cependant, nous pensons qu'il est très probable que certains régulateurs d'État - en particulier le procureur général de Californie Rob Bonta - pourraient tenter de contester l'opération. Nous pensons que les régulateurs européens pourraient également avoir leur mot à dire", ont déclaré les analystes de TD Cowen dans une note.

Rob Bonta, un démocrate, a déclaré jeudi en fin de journée que l'affaire n'était pas réglée. "Ces deux titans d'Hollywood n'ont pas encore obtenu l'aval des autorités réglementaires - le ministère de la Justice de Californie a ouvert une enquête et nous avons l'intention de procéder à un examen rigoureux", a-t-il ajouté.

Les États ont le pouvoir d'intenter des actions en justice pour bloquer les accords, mais c'est le ministère de la Justice qui dispose des ressources les plus importantes pour le faire.

Les sénateurs démocrates Elizabeth Warren, Bernie Sanders et Richard Blumenthal craignent que l'approbation de l'accord ne soit entachée de favoritisme politique.

Dans son offre révisée, Paramount a augmenté l'indemnité de résiliation qu'elle paierait si l'accord n'obtenait pas l'approbation des autorités de régulation, la faisant passer de 5,8 milliards de dollars à 7 milliards de dollars. Elle a également accepté de couvrir les 2,8 milliards de dollars que Warner Bros devrait à Netflix pour s'être retirée de son accord avec Netflix.

L'Ellison Trust s'engage à verser 45,7 milliards de dollars de fonds propres, contre 43,6 milliards de dollars précédemment, avec le soutien de Larry Ellison, qui a également accepté de fournir les fonds supplémentaires nécessaires pour satisfaire aux exigences de solvabilité bancaire de Paramount, a indiqué la société.

Bank of America Merrill Lynch, Citi et Apollo fournissent 57,5 milliards de dollars de financement par emprunt, contre 54 milliards de dollars précédemment.

L'investisseur activiste Ancora Holdings, qui détient une petite participation dans Warner Bros et qui a intensifié la pression sur le propriétaire de HBO pour qu'il s'engage davantage avec Paramount, a salué la dernière offre.

"La décision de Netflix de ne pas relever son offre de 27,75 dollars, hors d'éventuels ajustements de la dette nette, a ouvert la voie à une augmentation significative des liquidités pour les actionnaires et à une voie réellement viable vers les approbations gouvernementales", a déclaré Ancora dans un communiqué. "Il s'agit d'une situation gagnante pour les actionnaires et le secteur