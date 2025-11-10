Paramount Skydance prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse dans son premier rapport depuis la fusion

(Ajout de détails tirés de la lettre aux investisseurs aux paragraphes 4 et 5)

Paramount Skydance PSKY.O a déclaré qu'elle investirait 1,5 milliard de dollars dans la programmation l'année prochaine, tout en prévoyant des recettes pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, dans ses premiers résultats trimestriels pour la société combinée depuis la finalisation de la fusion de 8,4 milliards de dollars.

Les actions de la société ont augmenté de 7 % après la clôture des marchés.

La société a déclaré qu'elle supprimerait aussi environ 1 600 emplois dans le cadre d'une révision stratégique, en plus des 1 000 employés qu'elle a licenciés à la fin du mois d'octobre.

Paramount s'attend à ce que son activité de streaming soit rentable cette année et à ce que sa rentabilité augmente en 2026.

Dans sa lettre aux investisseurs, le directeur général David Ellison a souligné la rationalisation des opérations de studio et de distribution de Paramount Skydance sous une seule équipe de direction. Il a fusionné Showtime/MTV Entertainment Studios, Nickelodeon Live Action et Skydance Television sous Paramount Television Studios.

Pour le quatrième trimestre, Paramount Skydance prévoit un chiffre d'affaires compris entre 8,1 et 8,3 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars, contre des estimations de 6,97 milliards de dollars.