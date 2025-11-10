 Aller au contenu principal
La perte du troisième trimestre de Beyond Meat se creuse en raison de l'augmentation des coûts et de l'effondrement de la demande
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 23:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Beyond Meat BYND.O a affiché une perte plus importante pour le troisième trimestre lundi, alors que le fabricant de viande à base de plantes est aux prises avec une demande atone persistante pour ses produits et des coûts croissants.

L'action, fortement vendue à découvert, a baissé de 8 % dans les échanges prolongés de lundi.

Le producteur de fausse viande a été confronté à une baisse de la demande après un boom initial, car les consommateurs en proie à l'inflation se sont détournés de ses produits plus coûteux dans le cadre d'une évolution vers des produits moins transformés et, plus récemment, sous l'influence du mouvement "Make America Healthy Again" (Rendre la santé à l'Amérique).

L'entreprise a retardé ses résultats trimestriels la semaine dernière afin de quantifier une charge de dépréciation liée à certains de ses actifs. Vendredi dernier, elle a mis en garde contre des faiblesses matérielles dans ses rapports financiers.

Les actions de Beyond Meat, qui a lancé un échange de dettes contre des actions en septembre pour éviter un défaut de paiement à court terme sur son crédit, avaient grimpé de plus de 1 350 % en l'espace de trois jours à la fin du mois d'octobre, ravivant les souvenirs de la frénésie des mèmes boursiers à Wall Street. L'action a perdu les deux tiers de sa valeur cette année, à la dernière clôture.

La société a annoncé une perte ajustée par action de 47 cents au troisième trimestre, contre une perte de 41 cents au trimestre précédent.

Valeurs associées

BEYOND MEAT
1,3400 USD NASDAQ -3,60%
