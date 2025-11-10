Wall Street termine en hausse, espère un déblocage budgétaire

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en franche hausse lundi, les investisseurs espérant une levée de la paralysie budgétaire ("shutdown") aux États-Unis, après plus de 40 jours de blocage.

Le Dow Jones a gagné 0,81%, l'indice Nasdaq a progressé de 2,27% et l'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 1,54%.

"Les investisseurs s'accrochent à la nouvelle selon laquelle le Sénat s'apprête à adopter une mesure visant à rouvrir le gouvernement" après le plus long blocage de l'histoire du pays, résume auprès de l'AFP Jack Albin, de Cresset.

Dimanche, un accord a été passé au Sénat entre la majorité républicaine et quelques démocrates modérés. L'adoption par la chambre haute d'un nouveau texte budgétaire est attendue tard lundi voire dans la nuit.

Charge ensuite à la Chambre des représentants d'examiner la proposition et, en cas d'adoption, du président américain Donald Trump de la promulguer.

"Nous verrons si le gouvernement rouvrira dans les prochains jours", ce qui serait "bon à la fois pour les consommateurs et pour les investisseurs", note M. Albin.

Depuis le 1er octobre et le début du blocage, plus d'un million de fonctionnaires ne sont pas payés, le versement de certaines aides est fortement perturbé, tout comme le trafic aérien, avec désormais des centaines d'annulations de vols chaque jour.

Une réouverture éventuelle "renforce les perspectives de croissance et ravive l'optimisme", note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Un déblocage permettrai aussi aux investisseurs d'avoir de nouveau accès aux données économiques officielles, qui manquaient jusqu'alors à l'appel.

Grâce à ces indicateurs, ils pourront affiner leurs attentes quant au futur de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait légèrement à 4,11% vers 21H15 GMT par rapport à la clôture de vendredi, à 4,10%.

Au tableau des valeurs, après avoir été boudées la semaine dernière, "les actions à très forte capitalisation ont profité d'une tendance générale d'achat à la baisse", observe Patrick O'Hare de Briefing.com.

Le géant des puces Nvidia a brillé (+5,79%), de même que Microsoft (+1,85%) ou Alphabet (+4,04%), la maison-mère de Google.

Les compagnies aériennes, à l'instar d'American Airlines (+0,88%), Delta (+0,99%) et United (+0,22%) ont été boudées, alors que plus de mille vols ont encore été annulés lundi aux Etats-Unis à cause du "shutdown".

Donald Trump a menacé les contrôleurs aériens ne se présentant pas à leur poste de sabrer dans les salaires et a au contraire évoqué un "bonus de 10.000 dollars" pour chaque contrôleur resté à son poste pendant la durée du blocage budgétaire.

La plateforme de réservation de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) Lyft (+7,62% à 23,72 dollars) a profité de l'annonce d'un partenariat avec l'application de réservation de taxis officiels Curb à Los Angeles (Californie).

La biotech américaine Metsera (-14,80% à 70,87 dollars), spécialiste des traitements anti-obésité, a chuté après avoir confirmé qu'elle serait bien rachetée par Pfizer . Ce dernier avait dû batailler contre le danois Novo Nordisk, qui cherchait aussi à intégrer la biotech dans son périmètre.

La start-up américaine spécialisée dans le "cloud" (informatique à distance) CoreWeave a terminé dans le vert (+1,54% à 105,61 dollars) avant la publication de ses résultats trimestriels post-clôture.

