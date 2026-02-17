Paramount Skydance en hausse après des informations sur la reprise des discussions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions de Paramount Skydance Corp

PSKY.O ont augmenté de 3,6 % à 10,69 $ dans les échanges avant le marché ** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O aurait discuté de la possibilité pour PSKY de proposer un accord supérieur à son accord actuel avec Netflix NFLX.O , bien qu'aucune décision n'ait été prise

** Les actions de Warner Bros ont augmenté d'environ 1,2 %, tandis que Netflix a baissé d'environ 0,6 % ** La semaine dernière, PSKY a amélioré son offre pour WBD en proposant aux actionnaires des liquidités pour chaque trimestre où la transaction ne se concrétiserait pas après cette année; il a également accepté de couvrir les frais de rupture de 2,8 milliards de dollars de WBD dus à Netflix, sans augmenter son offre par action

** L'investisseur activiste Ancora Holdings, qui détient une participation de près de 200 millions de dollars, prévoit de s'opposer à l'accord avec Netflix

** PSKY s'est récemment négocié à 10 fois les bénéfices à venir, contre une moyenne de 11 fois sur 5 ans, ce qui suggère qu'il pourrait être proche de la juste valeur, selon les données de LSEG

** Les actions de PSKY ont baissé de 23% depuis le début de l'année, alors que celles de Netflix ont baissé de 18%