Paramount Skydance en baisse après le rejet de son offre par Warner Bros Discovery
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 13:25

17 décembre - ** Les actions de Paramount Skydance PSKY.O ont baissé de 2,2 % avant le marché

** Warner Bros Discovery WBD.O rejette l'offre hostile de 108,4 milliards de dollars de la société, déclarant qu'elle n'a pas fourni de garanties de financement adéquates

** Le conseil d'administration détermine à l'unanimité que l'offre n'est pas dans le meilleur intérêt de WBD et de ses actionnaires et qu'elle ne répond pas aux critères d'une "proposition supérieure" selon les termes de l'accord de fusion de WBD avec Netflix NFLX.O .

** Les actions de Netflix ont augmenté de 1,5 % avant la cloche

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de PSKY ont baissé d'environ 32 % depuis le début de l'année

