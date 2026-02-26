 Aller au contenu principal
Paramount Skydance creuse sa perte au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 14:54

La firme américaine a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2025, marqués par une hausse des revenus trimestriels mais un creusement de la perte nette sur la période.

Au quatrième trimestre, Paramount a enregistré un chiffre d'affaires de 8,148 millions de dollars, contre 7, 984 MUSD un an plus tôt. La perte nette s'est toutefois alourdie à 573 MUSD, contre 224 MUSD un an auparavant. La perte diluée par action s'établit à 0,52 USD, contre 0,33 USD un an plus tôt.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires recule légèrement a 28,891 MdsUSD, contre 29, 213 MdsUSD l'année précédente. La perte nette annuelle est en revanche nettement réduite, a 621 MUSD, contre 6,190 MdsUSD un an plus tôt.

Dernièrement, le groupe Paramount Skydance a soumis une offre réhaussée ( à 31USD par action contre 30USD jusque-là) pour acquérir Warner Bros Discovery. Cette nouvelle proposition intervient à l'issue du délai de sept jours accordé à Paramount par Warner, lequel a déjà accepté une offre de Netflix.

