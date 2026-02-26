Paramount Skydance creuse sa perte au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 14:54
Au quatrième trimestre, Paramount a enregistré un chiffre d'affaires de 8,148 millions de dollars, contre 7, 984 MUSD un an plus tôt. La perte nette s'est toutefois alourdie à 573 MUSD, contre 224 MUSD un an auparavant. La perte diluée par action s'établit à 0,52 USD, contre 0,33 USD un an plus tôt.
Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires recule légèrement a 28,891 MdsUSD, contre 29, 213 MdsUSD l'année précédente. La perte nette annuelle est en revanche nettement réduite, a 621 MUSD, contre 6,190 MdsUSD un an plus tôt.
Dernièrement, le groupe Paramount Skydance a soumis une offre réhaussée ( à 31USD par action contre 30USD jusque-là) pour acquérir Warner Bros Discovery. Cette nouvelle proposition intervient à l'issue du délai de sept jours accordé à Paramount par Warner, lequel a déjà accepté une offre de Netflix.
