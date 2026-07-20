Paramount Skydance a reçu l'ordre de suspendre l'acquisition de Warner Bros jusqu'au 3 août

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* Une décision qui constitue une première victoire pour les États

* Le juge fixe au 3 août l'audience concernant une prolongation de la suspension

* Les coûts s'alourdiront pour Paramount si la fermeture est reportée au-delà de septembre

(Ajout de la déclaration de Paramount au paragraphe 5) par Jody Godoy et Dawn Chmielewski

Paramount Skydance PSKY.O doit suspendre son acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O , d'un montant de 110 milliards de dollars, jusqu'au 3 août, a décidé lundi une juge fédérale après qu'une coalition d'États menée par la Californie a fait valoir que la fusion porterait un préjudice irréparable à la concurrence.

La juge fédérale de district Araceli Martínez-Olguín, à Oakland, a accordé une première victoire au groupe d’États comprenant notamment New York, le Colorado et le Massachusetts, estimant qu’ils avaient « solidement démontré » que l’opération réduirait illégalement la concurrence.

Lundi après-midi, l’action Warner Bros. Discovery a chuté de près de 4 %.

« La décision d’aujourd’hui est une victoire importante pour tous ceux qui seraient lésés par cette fusion, et je me réjouis de poursuivre la lutte dans cette affaire », a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James.

La juge tiendra une audience le 3 août afin de déterminer si l’opération doit être suspendue pendant toute la durée de la procédure, qui pourrait prendre plusieurs mois avant qu’une décision définitive ne soit rendue. « Nous sommes convaincus que les preuves démontreront que les arguments en matière de concurrence des procureurs généraux des États sont sans fondement, car les marchés qu’ils invoquent et leurs allégations d’effets anticoncurrentiels ne reposent sur aucune réalité du marché actuel », a déclaré un porte-parole de Paramount.

LES ÉTATS INTENTENT UNE ACTION EN JUSTICE

Cette action en justice, intentée devant le tribunal fédéral d’Oakland, menace de faire échouer le projet de David Ellison, directeur général de Paramount, visant à transformer son entreprise en un concurrent majeur de Netflix NFLX.O et de Disney DIS.N . La Californie et 11 autres États ont intenté une action en justice le 13 juillet , arguant que cette opération créerait un géant des médias ayant le pouvoir d’augmenter les prix dans les secteurs du cinéma et de la télévision.

La juge Martínez-Olguín a donné raison aux États en estimant que le fait d’autoriser la conclusion de l’opération entraînerait probablement des changements difficiles à annuler si la fusion venait à être jugée illégale, tels que des suppressions d’emplois et le partage d’informations sensibles.

La juge a déclaré que l’opération semblait susceptible d’enfreindre la législation en matière de concurrence si elle conférait à la société issue de la fusion 27 % du marché de la distribution des films à grande diffusion, comme l’ont allégué les États. Une décision définitive sera rendue après que les deux parties auront présenté leurs preuves lors du procès.

L’argument avancé par Paramount Skydance, selon lequel des entreprises comme Amazon et Apple ont récemment fait leur entrée sur le marché du cinéma, n’était pas suffisant pour démontrer la légalité de la fusion, a déclaré la juge.

Avec un nombre réduit de distributeurs, les studios pourraient avoir plus de facilité à faire pression sur les exploitants de salles pour obtenir une part plus importante des recettes de billetterie, ont allégué les États. Une interruption prolongée pourrait nuire financièrement à Paramount Skydance. Pour chaque jour calendaire de retard de la fusion au-delà du 30 septembre, M. Ellison serait tenu de verser aux actionnaires de Warner Bros. une « indemnité de retard » de 25 cents par action, soit environ 7 millions de dollars par jour, conformément à l’accord de fusion .