Paramount s'engage à sortir 30 films par an. Comment cela va-t-il se passer ?

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* L'accord prévoit la production d'au moins 156 films sur cinq ans, dont 30 au cours de chacune des deux premières années

* Paramount s'expose à une pénalité de 30 millions de dollars par film manquant; ces fonds sont affectés aux prestations de retraite et de santé des membres du syndicat

* L'accord prévoit également 1,5 milliard de dollars de dépenses supplémentaires consacrées à la production cinématographique et télévisuelle aux États-Unis sur cinq ans

par Harshita Mary Varghese et Lisa Richwine

Paramount Skydance PSKY.O promet de produire le plus grand nombre de films à Hollywood après son rachat de Warner Bros. Discovery WBD.O , tout en visant jusqu’à 6 milliards de dollars d’économies. Wall Street se demande comment tout cela va s’équilibrer.

En vertu de l’accord conclu lundi avec la Californie et d’autres États, la société issue de la fusion devra distribuer au moins 30 films par an dans les salles de cinéma au cours de chacune des deux premières années, puis 32 par an au cours de chacune des trois années suivantes. Cela représente une augmentation par rapport aux 28 films que les deux sociétés sont en passe de sortir cette année.

Selon Rentrak, la dernière fois qu’une seule société a sorti 30 films à l’échelle nationale remonte à 2007, à une époque où les films étaient plus rentables et moins coûteux. Aujourd’hui, les studios hollywoodiens distribuent généralement environ la moitié de ce nombre en un an, et la perspective d’une réduction du catalogue de sorties inquiète les exploitants de salles, qui comptent sur un nombre plus important de sorties.

Paramount aura toute latitude pour répartir ses dépenses de production entre les 156 films requis sur cette période de cinq ans, à condition de respecter les seuils fixés par l’accord. La rentabilité de cette programmation pourrait donc s’avérer aussi importante que le nombre total de films.

"Protéger le nombre de films ne protège pas l’argent dépensé pour les réaliser", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

Le secteur est confronté à une baisse de fréquentation à mesure que le streaming et les réseaux sociaux gagnent du terrain. Les productions à Los Angeles, haut lieu du cinéma, ont diminué , ce qui a nui à l’emploi et à l’économie locale. La reprise du secteur cet été a été alimentée par la hausse des prix des billets et par les projections en format premium plutôt que par un retour massif des spectateurs .

Les termes de l’accord stipulent qu’au moins 20 %, soit au moins six, des productions annuelles de la société fusionnée doivent être des superproductions dont le budget de production s’élève à au moins 50 millions de dollars chacune. Ce seuil est bien inférieur au coût de nombreuses superproductions récentes des studios , dont la production peut dépasser les 200 millions de dollars, comme "Spider-Man: Brand New Day" et "The Odyssey".

La société issue de la fusion devra également consacrer 1,5 milliard de dollars supplémentaires à la production cinématographique et télévisuelle américaine sur cinq ans, soit 300 millions de dollars par an de plus que son niveau de référence de 2025.

Paramount devrait payer une pénalité de 30 millions de dollars par film manquant, dont une grande partie serait versée aux syndicats d’Hollywood au titre des prestations de retraite et de santé, a déclaré le procureur général de Californie, Rob Bonta. L’accord comprend également des mesures visant à empêcher Paramount de remplir son catalogue de productions à petit budget ou générées par l’IA afin de satisfaire à ses engagements, a-t-il ajouté.

La société n’a pas souhaité s’exprimer à ce sujet.

L’accord exige également que les dépenses de marketing soient "conformes aux pratiques habituelles pour des films similaires et des schémas de sortie". Les coûts de marketing pour les sorties à gros budget peuvent varier entre 100 et 200 millions de dollars par film.

L’accord n’impose pas le même niveau d’investissement pour chaque film, ce qui laisse à Paramount la marge de manœuvre nécessaire pour organiser son catalogue autour d’un mélange de films à gros budget et de productions plus modestes.

"Que ce soit grâce à l’IA ou par d’autres moyens, Warnermount disposera d’une marge de manœuvre pour produire rapidement des films si nécessaire", a déclaré Ross Benes, analyste chez eMarketer, en utilisant un mot-valise pour désigner la société issue de la fusion. "Les termes de l’accord ne modifient en rien les problèmes structurels qui ont suscité les préoccupations en matière d’antitrust au départ."

Des budgets plus modestes ne sont pas nécessairement synonymes de qualité moindre. Un certain nombre de films d’horreur et de thrillers récents, relativement peu coûteux, ont connu un grand succès commercial et ont ouvert la voie à des projets de plus grande envergure pour des cinéastes émergents.

"C’est peut-être une leçon que les grands studios pourraient tirer, et même collaborer avec certains de ces réalisateurs prometteurs sur des budgets plus modestes pour sortir davantage de films", a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management.

Les exploitants de salles avaient insisté pour obtenir des engagements contraignants garantissant la poursuite de l’afflux de films dans les salles, arguant que toute réduction du nombre de films distribués menacerait leur survie.

Ils avaient exprimé leur scepticisme quant aux promesses de Paramount , soulignant que Disney et 21st Century Fox avaient sorti à eux deux 26 films dans plus de 2 000 salles aux États-Unis et au Canada avant leur fusion en 2019. En 2025, ils n’avaient réalisé que 14 sorties à grande échelle.

"Hollywood a raison d’exiger des promesses qui tiennent lorsque la pression pour réduire les coûts s’intensifie", a déclaré M. Pescatore.

Bob Bagby, directeur général de la société familiale B&B Theatres, cinquième exploitant de salles de cinéma aux États-Unis, s’est dit "très satisfait" de l’accord conclu entre Paramount et les États.

"Nous espérons que cet accord permettra de garantir à nos spectateurs un flux constant de contenus captivants", a déclaré M. Bagby.