Paramount Resources chute après avoir annoncé que les dépenses d'investissement pour 2025 se situaient dans la partie inférieure de ses prévisions
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de la société énergétique canadienne Paramount Resources POU.TO plongent de 2,2 % à 24,01 $ dans les premiers échanges

** La société s'attend à ce que les dépenses en capital se situent dans la partie inférieure de sa fourchette de prévisions pour 2025 et à ce que la production du quatrième trimestre dépasse en moyenne 45 000 barils d'équivalent pétrole par jour (Boe/d)

** Co obtient également un prêt à terme de 250 millions de dollars à tirage différé auprès d'Exportation et développement Canada et reporte la date d'échéance de sa facilité de crédit bancaire renouvelable garantie de premier rang de 500 millions de dollars

** POU vend également ses parts restantes dans NuVista Energy NVA.TO , ce qui porte les liquidités à environ 800 millions de dollars au 30 novembre

** En incluant les mouvements de la séance, POU a baissé de ~23% depuis le début de l'année

