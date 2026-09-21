Paramount remporte le rachat de Warner Bros après avoir réglé les litiges avec les États et les syndicats

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* Paramount franchit les derniers obstacles à une opération qui va redéfinir le secteur

* La société s'engage à respecter des quotas de sortie en salles aux États-Unis pendant 5 ans

* L'accord prévoit un contrôle éditorial pour CBS et CNN

(Article entièrement révisé avec des déclarations de Paramount, Bonta et de la WGA)

par Jody Godoy et Deborah Mary Sophia

Paramount Skydance PSKY.O est sortie victorieuse lundi d’une bataille juridique concernant son rachat de Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars, après avoir conclu un accord avec un groupe d’États américains mené par la Californie et un syndicat de scénaristes hollywoodiens, ouvrant ainsi la voie à l’une des plus grandes fusions médiatiques de l’histoire.

Cet accord marque une victoire majeure pour David Ellison, directeur général de Paramount, qui s'est battu pendant des mois contre les États pour finaliser un accord qui concentrerait de manière spectaculaire le pouvoir dans les secteurs du cinéma, de la télévision, du streaming et de l'information à Hollywood.

Paramount a accepté de se conformer à des quotas cinématographiques temporaires et de mettre en place un comité de surveillance de l’information, évitant ainsi la vente forcée d’actifs du câble tels que CNN ou de l’une de ses franchises cinématographiques lucratives.

Cet accord a ravi les actionnaires de Warner Bros, mais a suscité les critiques des opposants à la fusion, qui affirment qu’elle nuira à l’emploi à Hollywood. Lundi, l’action Paramount a cédé une partie de ses gains antérieurs, tandis que celle de Warner Bros Discovery WBD.O a bondi de plus de 10 %.

La Writers Guild of America a réglé son litige parallèle contre Paramount, tout en affirmant qu’elle continuait de penser que l’accord porterait préjudice au secteur. L’accord conclu par les États a contraint le syndicat à « faire face à la réalité de devoir aller de l’avant seul, sans le soutien des autorités chargées de l’application de la loi » dans une affaire complexe qui aurait coûté des millions de dollars.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a qualifié cet accord de "résultat solide en matière d’antitrust".

"Plus de productions, plus de choix et des garde-fous qui préservent la compétitivité de ce secteur. Je ne pense pas que ces deux entreprises devraient fusionner, mais ce n’est pas l’objet de notre accord", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Los Angeles.

Dans le cadre de l’accord conclu avec l’État, Paramount s’est engagée à accroître la production cinématographique aux États-Unis — en consacrant au moins 300 millions de dollars supplémentaires chaque année à la production nationale — et à respecter les quotas de sortie en salles américains pendant cinq ans.

La société produira 30 films au cours de chacune des deux premières années de l’accord, puis 32 films au cours de chacune des trois années suivantes, a précisé M. Bonta. Chaque année, au moins quatre de ces films devront être des films indépendants et au moins 20 % devront être des superproductions. Si elle ne respecte pas ce seuil, elle versera 30 millions de dollars par film, dont la majeure partie sera affectée à des fonds destinés à soutenir les travailleurs.

Paramount s’est également engagée à ne pas augmenter les tarifs facturés aux exploitants de salles de cinéma pendant trois ans.

Aux termes de l'accord, Paramount mettra en place un comité de surveillance de l'indépendance éditoriale chargé de garantir l'indépendance des chaînes CBS et CNN.

C’est l’agence Reuters qui a été la première à annoncer vendredi que Paramount et les États pourraient parvenir à un accord dès ce week-end.

Ellison a remercié les États ainsi que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, pour leur soutien tout au long du processus.

"Notre objectif a toujours été de bâtir un Hollywood plus fort — un Hollywood où l’on raconte davantage d’histoires, qui offre un choix plus large aux consommateurs et où la concurrence est plus vive", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Alors que les autorités de régulation de l’administration Trump avaient donné leur feu vert à l’opération, une coalition de douze procureurs généraux d’État, menée par le Californien Bonta, avait intenté une action en justice en juillet afin de bloquer la fusion, arguant qu’elle réduirait la concurrence et créerait un géant des médias ayant le pouvoir d’augmenter les prix dans le cinéma et la télévision.

La Writers Guild a également intenté une action en justice pour faire échouer l’opération, arguant qu’elle entraînerait une baisse des rémunérations et une détérioration des conditions de travail des scénaristes de cinéma et de télévision.

Les entreprises ont déclaré en début d’année que la fusion permettrait de réaliser 6 milliards de dollars d’économies, grâce notamment à des mesures de réduction des coûts qui affecteraient probablement des emplois à Hollywood ainsi que dans les rédactions de CNN et de CBS. La société issue de la fusion devrait afficher une dette de 80 milliards de dollars.

Cet accord permet à Paramount d’éviter de devoir verser aux actionnaires de Warner une "pénalité journalière" de 7 millions de dollars pour chaque jour où l’opération ne serait pas finalisée après le 30 septembre.

Les autorités de la concurrence d’autres juridictions à travers le monde, notamment l’Union européenne et le Royaume-Uni, ont déjà donné leur feu vert à cette opération.