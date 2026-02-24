Paramount relève son offre et met la pression sur Netflix
La semaine dernière, Warner Bros avait entretenu le suspense après avoir ouvert une période de sept jours de discussions avec son concurrent Paramount , qui le sollicite depuis décembre, tout en poursuivant les démarches en vue de son rapprochement avec le géant du streaming Netflix.
Paramount veut racheter l'ensemble de Warner Bros Discovery, CNN compris. Sa dernière offre prévoyait 0,25 USD par action et par trimestre de retard après le 31 décembre 2026, soit environ 650 MUSD, ainsi que le paiement des 2,8 Mds USD de pénalités à Netflix en cas de rupture de l'accord signé en décembre.
De son côté, la dernière offre de Netflix atteint 82,7 Mds USD. Le groupe ne vise que le studio Warner Bros et l'ensemble HBO, incluant les chaînes et la plateforme HBO Max. En cas de succès, les activités non reprises seraient regroupées au sein d'une société indépendante cotée, baptisée Discovery Global.
