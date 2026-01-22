Paramount progresse après avoir reporté la date limite de son offre hostile pour Warner Bros Discovery

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de Paramount Skydance PSKY.O augmentent de 2,3 % à 11,87 $ ** PSKY reporte la date limite de son offre publique d'achat hostile pour Warner Bros Discovery WBD.O au 20 février , ce qui lui donne plus de temps pour persuader les investisseurs que son offre l'emporte sur l'offre rivale de Netflix NFLX.O . ** Mardi, NFLX a converti son offre de près de 83 milliards de dollars en une offre entièrement en espèces dans l'espoir d'accélérer la conclusion de l'accord et de fournir une plus grande certitude financière aux investisseurs inquiets de sa précédente offre d'actions et d'espèces

** PSKY a augmenté de ~28% en 2025