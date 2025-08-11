Paramount obtient les droits exclusifs de l'UFC aux États-Unis pour un montant de 7,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long du texte, ajout de commentaires de TKO aux paragraphes 7 et 8, et de UFC aux paragraphes 12 et 13)

Paramount, quelques jours après avoir finalisé sa fusion avec le studio de production Skydance, a déclaré lundi qu'elle paierait 7,7 milliards de dollars pour les droits de diffusion exclusifs de l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis pendant sept ans, ce qui constitue la première décision stratégique majeure de la nouvelle société.

"L'ajout des événements incontournables de l'UFC à nos plateformes est une victoire majeure", a déclaré David Ellison, directeur général de Paramount et ancien directeur général de Skydance, qualifiant la franchise d'arts martiaux mixtes de "puissance sportive mondiale".

En vertu de l'accord conclu avec le propriétaire de l'UFC, TKO Group Holdings TKO.N , le service de streaming Paramount+ diffusera à partir de l'année prochaine l'ensemble des 13 événements numérotés de l'UFC aux États-Unis et 30 "Fight Nights" (nuits de combat)

Paramount+ et le réseau de diffusion CBS de Paramount diffuseront également en simultané certaines cartes numérotées, ont indiqué les sociétés. Les cartes numérotées ont toujours été des événements payants mettant en vedette des combattants de haut niveau et des combats de championnat, mais elles seront désormais diffusées sans coût supplémentaire pour les téléspectateurs. David Ellison, qui a supervisé les superproductions et les séries télévisées hollywoodiennes de Skydance, s'est engagé à accroître l'investissement de Paramount dans un contenu exclusif de haute qualité, qu'il a qualifié de "plus grand moteur de croissance du nombre d'abonnés" .

Alors que les coupures de cordon s'accélèrent, les sports en direct sont devenus l'un des rares formats qui attirent encore des audiences massives en temps réel. Les rivaux Netflix

NFLX.O et Disney DIS.N ont précédé Paramount dans la conclusion d'accords sportifs majeurs. Netflix a conclu un accord mondial de 5 milliards de dollars , d'une durée de 10 ans, pour le catch WWE Raw et a ajouté deux matchs de football NFL le jour de Noël. ESPN, propriété de Disney, a prolongé les droits avec les ligues professionnelles américaines de football, de hockey et de baseball, ainsi qu'avec le tournoi invitational College Football Playoff. Andrew Schleimer, directeur financier de TKO, a déclaré que des conversations étaient en cours avec Paramount depuis le mois de juin, mais que le processus s'est accéléré de manière spectaculaire la semaine dernière, après que Paramount a achevé sa fusion de longue haleine avec Skydance pour un montant de 8,4 milliards de dollars .

"Dès que la fusion a été finalisée, nous étions prêts pour la course", a déclaré Andrew Schleimer.

Paramount paiera en moyenne 1,1 milliard de dollars par an au groupe TKO et s'éloignera du modèle traditionnel de paiement à l'action de l'UFC. Elle pourrait chercher à obtenir les droits de l'UFC sur d'autres marchés lorsqu'ils feront l'objet d'un appel d'offres.

Les analystes de LightShed Partners ont déclaré: "Ils ne cherchent pas à obtenir des bénéfices à court terme, ils essaient de créer une empreinte à long terme sur l'avenir de l'industrie des médias pour 'gagner'".

L'UFC organise environ 43 événements en direct par an, touchant environ 100 millions de fans aux États-Unis et près de 950 millions de foyers dans le monde. Les caractéristiques démographiques attrayantes du public de l'UFC, qui est diversifié mais composé essentiellement de jeunes hommes, ont rendu l'appel d'offres compétitif, a déclaré Lawrence Epstein, directeur de l'exploitation de l'UFC.

Lawrence Epstein a déclaré que l'UFC avait choisi Paramount en raison de sa solidité financière, de la vaste portée télévisuelle de CBS et de l'importance accordée par David Ellison à la technologie et à l'horizon à long terme.