Habib Beye dénonce le manque de respect envers les sélections africaines
information fournie par So Foot 04/12/2025 à 17:56

Enfin un club qui ne pense pas qu’à lui.

Alors que la FIFA a pris la décision de décaler d’une semaine la date limite de libération des joueurs pour la Coupe d’Afrique des Nations, très peu de clubs ont jusqu’à présent réagi pour critiquer ce choix. Forcément, garder les internationaux africains une semaine de plus, ça les arrange bien . Mais ce jeudi, Habib Beye s’est élevé contre cette décision .…

CDB pour SOFOOT.com

