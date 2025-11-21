Paramount obtient les droits britanniques pour la plupart des matches de la Ligue des champions à partir de 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de médias américaine Paramount+ PSKY.O diffusera la majorité des matches de la Ligue des champions de football en Grande-Bretagne de 2027 à 2031, après avoir battu le principal diffuseur actuel TNT Sports lors d'une vente aux enchères, a déclaré UC3 vendredi.

Prime Video d'Amazon AMZN.O a conservé le premier choix des matchs du mardi en Grande-Bretagne et dans deux autres marchés européens, a déclaré UC3, une coentreprise entre l'UEFA et les clubs de football européens, qui vend les droits de la compétition.

TNT Sports, anciennement connu sous le nom de BT Sport, a diffusé des matchs de la Ligue des champions depuis la saison 2015-16.

La coentreprise entre la société britannique de haut débit BT Group BT.L et Warner Bros Discovery Inc WBD.O a déclaré qu'elle aurait toujours une forte offre de football, y compris la Premier League anglaise, ainsi qu'un vaste portefeuille d'autres sports de qualité supérieure.

En ce qui concerne la perte des droits sur la Ligue des champions, l'entreprise a déclaré "En fin de compte, nous sommes restés attachés à l'approche qui avait un sens financier pour notre entreprise et pour nos clients."