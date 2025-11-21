 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 982,65
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Paramount obtient les droits britanniques pour la plupart des matches de la Ligue des champions à partir de 2027
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 17:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de médias américaine Paramount+ PSKY.O diffusera la majorité des matches de la Ligue des champions de football en Grande-Bretagne de 2027 à 2031, après avoir battu le principal diffuseur actuel TNT Sports lors d'une vente aux enchères, a déclaré UC3 vendredi.

Prime Video d'Amazon AMZN.O a conservé le premier choix des matchs du mardi en Grande-Bretagne et dans deux autres marchés européens, a déclaré UC3, une coentreprise entre l'UEFA et les clubs de football européens, qui vend les droits de la compétition.

TNT Sports, anciennement connu sous le nom de BT Sport, a diffusé des matchs de la Ligue des champions depuis la saison 2015-16.

La coentreprise entre la société britannique de haut débit BT Group BT.L et Warner Bros Discovery Inc WBD.O a déclaré qu'elle aurait toujours une forte offre de football, y compris la Premier League anglaise, ainsi qu'un vaste portefeuille d'autres sports de qualité supérieure.

En ce qui concerne la perte des droits sur la Ligue des champions, l'entreprise a déclaré "En fin de compte, nous sommes restés attachés à l'approche qui avait un sens financier pour notre entreprise et pour nos clients."

Sport

Valeurs associées

AMAZON.COM
218,2400 USD NASDAQ +0,51%
BT GROUP
177,300 GBX LSE +0,60%
PARAMOUNT SKYD RG-B
15,7900 USD NASDAQ +0,70%
WARNER BROS RG-A
23,4650 USD NASDAQ +2,56%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les Bourses européennes terminent sans élan, les yeux sur l'IA
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:44 

    Les marchés boursiers européens ont terminé sans élan vendredi, au terme d'une semaine marquée par les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA). La Bourse de Paris est restée à l'équilibre (+0,02%), Londres a pris 0,13%. Francfort ... Lire la suite

  • L'heure est (vraiment) venue pour Paul Pogba
    L'heure est (vraiment) venue pour Paul Pogba
    information fournie par So Foot 21.11.2025 17:43 

    Oui, les rumeurs sont vraies, Paul Pogba va jouer au football. Pressenti depuis plusieurs jours, au cœur du débat médiatique en Ligue 1, c’est désormais confirmé, Paul Pogba est convoqué parmi les joueurs de l’AS Monaco qui feront le déplacement à Rennes ce samedi ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Ankara, en Turquie, le 19 novembre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )
    Zelensky repousse le plan américain sur la guerre avec la Russie
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:36 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a repoussé vendredi le plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans d'invasion russe et perçu à Kiev comme très favorable au Kremlin, assurant qu'il ne "trahira" pas son pays. "L'Ukraine pourrait être confrontée ... Lire la suite

  • Après une attaque aérienne russe à Odessa, en Ukraine, le 21 novembre 2025 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )
    Le plan de Trump pour l'Ukraine
    information fournie par AFP 21.11.2025 17:35 

    Les Etats-Unis ont présenté un projet de plan pour l'Ukraine, qui prévoit que Kiev cède les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est du pays à Moscou, et que la Russie réintègre le G8. Voici les 28 points de ce plan, selon le texte examiné et traduit par l'AFP: ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank