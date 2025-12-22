 Aller au contenu principal
Paramount modifie les termes de son offre sur WBD, Larry Ellison personnellement garant
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 14:49

Paramount a annoncé lundi avoir modifié son offre d'achat sur Warner Bros. Discovery (WBD) afin de prendre en compte certaines remarques formulées par sa cible la semaine passée, lorsque cette dernière avait rejeté sa proposition pour expliquer privilégier celle déposée par Netflix.

Dans un communiqué, le groupe de médias et de divertissement indique son offre publique d'achat - libellée à 30 dollars en numéraire pour chaque titre WBD - sera désormais assortie d'une garantie personnelle engagée par Larry Ellison, de manière irrévocable et à hauteur de 40,4 milliards de dollars du montant de l'offre.

A titre de rappel, le milliardaire américain est le père de David Ellison, l'actuel PDG de Paramount.

En parallèle, Paramount a indiqué avoir revu à la hausse, de 5 à 5,8 milliards de dollars, le montant des indemnités qui seraient versées à WBD en cas d'échec de l'offre.

Ces changements interviennent un peu moins d'une semaine après que WBD a affirmé que la garantie apportée par le trust de la famille Ellison n'était pas suffisante, celui-ci possédant pourtant la majorité du patrimoine de Larry Ellison, le fondateur d'Oracle et l'actionnaire de contrôle de Paramount, laissant entendre qu'une garantie personnelle de Larry Ellison pouvait constituer une solution.

Paramount fait néanmoins remarquer que WBD n'a jamais exigé de telles garanties dans le cadre de son accord conclu en vue d'un rachat par Netflix, dans des conditions que le groupe juge pourtant "moins favorable".

Ces annonces surviennent également alors que Netflix a annoncé lundi s'être refinancé à hauteur de 25 milliards de dollars auprès de ses banques dans le cadre du projet de rachat de Warner Bros, qui comprend les studios de cinéma et de télévision ainsi que HBO Max et HBO mais pas les réseaux de TV de WBD, pour un montant de plus de 82 milliards de dollars.

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,0500 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

