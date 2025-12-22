Paramount modifie les termes de son offre sur WBD, Larry Ellison personnellement garant
Dans un communiqué, le groupe de médias et de divertissement indique son offre publique d'achat - libellée à 30 dollars en numéraire pour chaque titre WBD - sera désormais assortie d'une garantie personnelle engagée par Larry Ellison, de manière irrévocable et à hauteur de 40,4 milliards de dollars du montant de l'offre.
A titre de rappel, le milliardaire américain est le père de David Ellison, l'actuel PDG de Paramount.
En parallèle, Paramount a indiqué avoir revu à la hausse, de 5 à 5,8 milliards de dollars, le montant des indemnités qui seraient versées à WBD en cas d'échec de l'offre.
Ces changements interviennent un peu moins d'une semaine après que WBD a affirmé que la garantie apportée par le trust de la famille Ellison n'était pas suffisante, celui-ci possédant pourtant la majorité du patrimoine de Larry Ellison, le fondateur d'Oracle et l'actionnaire de contrôle de Paramount, laissant entendre qu'une garantie personnelle de Larry Ellison pouvait constituer une solution.
Paramount fait néanmoins remarquer que WBD n'a jamais exigé de telles garanties dans le cadre de son accord conclu en vue d'un rachat par Netflix, dans des conditions que le groupe juge pourtant "moins favorable".
Ces annonces surviennent également alors que Netflix a annoncé lundi s'être refinancé à hauteur de 25 milliards de dollars auprès de ses banques dans le cadre du projet de rachat de Warner Bros, qui comprend les studios de cinéma et de télévision ainsi que HBO Max et HBO mais pas les réseaux de TV de WBD, pour un montant de plus de 82 milliards de dollars.
