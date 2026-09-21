Paramount lève un obstacle majeur à son rapprochement avec Warner Bros Discovery

Paramount Skydance a conclu un accord avec la Californie et onze autres Etats américains qui cherchaient à bloquer son acquisition de Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars. Ce règlement met fin à plusieurs mois de bataille judiciaire aux Etats-Unis et rapproche les deux groupes de la finalisation de l'une des plus importantes opérations de consolidation du secteur des médias.

Pour répondre aux préoccupations des Etats, Paramount consacrera au moins 300 millions de dollars supplémentaires par an à ses productions cinématographiques aux Etats-Unis. Le groupe devra produire 30 films par an pendant les deux premières années suivant l'opération, puis 32 annuellement au cours des trois années suivantes. Au moins quatre devront être des productions indépendantes et 20% des blockbusters. Un conseil sera également créé pour préserver l'indépendance éditoriale de CBS et CNN.

La coalition d'Etats menée par le procureur général de Californie Rob Bonta estimait que la fusion risquait de réduire la concurrence et d'entraîner une hausse des prix. Le rapprochement doit générer 6 milliards de dollars d'économies, mais le nouvel ensemble devrait supporter une dette de 80 milliards de dollars. Paramount évite également une pénalité de 7 millions de dollars par jour qui aurait été due aux actionnaires de Warner Bros en cas de finalisation après le 30 septembre. L'action Paramount recule légèrement de 1% en séance ce lundi tandis que Warner Bros Discovery gagne plus de 9%.

La Writers Guild of America, également opposée à l'opération en raison de ses conséquences potentielles sur l'emploi et les rémunérations, a elle aussi trouvé un accord avec Paramount, selon une source proche du dossier. Celui-ci comprendrait notamment un fonds de 17,5 millions de dollars pour les dépenses de santé et des protections pour les salariés de CBS et CNN. Déjà autorisée par les régulateurs fédéraux américains, européens et britanniques, l'opération pourrait désormais ouvrir la voie à un groupe de médias de taille accrue face à Netflix et Walt Disney.