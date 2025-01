Paramount: la franchise 'Sonic' franchit un cap information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Paramount Pictures a annoncé lundi que son film 'Sonic 3' avait récemment dépassé les 100 millions de dollars au box-office international et rapporté plus de 187 millions de dollars aux Etats-Unis, pour un total cumulé de plus de 312 millions de dollars à ce jour.



Avec cette performance, la franchise d'animation inspirée du jeu vidéo de Sega dépasse le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial.



Sortis respectivement en février 2020 et en avril 2022, les deux premiers épisodes de la série avaient rapporté des recettes cumulées de 725,2 millions de dollars à l'échelle mondiale.



Récemment, le studio a annoncé le développement d'un quatrième épisode de la série de films Sonic.





