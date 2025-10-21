Edenred bondit en Bourse après un CA supérieur aux attentes au T3

Bertrand Dumazy, président-directeur général d'Edenred, assiste à un débat lors de l'université d'été du MEDEF

Edenred grimpe en Bourse mardi après avoir fait état d'un chiffre d'affaires opérationnel au-dessus des attentes au troisième trimestre, le spécialiste des titres-restaurant citant une accélération de la croissance dans toutes les lignes de métier par rapport aux deux premiers trimestres de l'exercice.

A la Bourse de Paris, l'action s'envole de 12,87% à 23,52 euros à 8h08 GMT, signant la meilleure performance de l'indice paneuropéen Stoxx 600. La valeur est en passe de signer sa plus forte progression journalière jamais enregistrée.

Lors du troisième trimestre, Edenred a enregistré un chiffre d'affaires opérationnel de 667 millions d'euros, en hausse de 8,2% en données comparables, tandis que les analystes tablaient sur 653 millions d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

En Europe, Edenred affiche une croissance organique de son chiffre d'affaires opérationnel de 4,7%, tandis qu'elle atteint +12,1% en Amérique latine et 16,3% dans le reste du monde.

Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2025, dont une croissance organique de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) supérieure à 10% en données comparables.

"Dans un environnement mondial marqué par des défis macroéconomiques persistants, Edenred confirme la robustesse et la pertinence de son modèle économique résilient et géographiquement diversifié", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Le revenu total d'Edenred atteint 726 millions d'euros sur le trimestre, également au-dessus des attentes des analystes qui attendaient 707 millions d'euros.

Selon les analystes de Jefferies, "Edenred est sur la bonne voie pour atteindre ou dépasser son objectif de croissance de l’Ebitda". Ils soulignent que le groupe n’a besoin que d’une progression de 1% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre pour respecter ses prévisions.

Dans le sillage d’Edenred, le concurrent Pluxee bondit de 7,7%.

(Rédigé par Etienne Breban et Noémie Naudin, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)