Paramount et Warner Bros en hausse après la publication d'un article du WSJ faisant état d'avancées dans les négociations sur le règlement de la fusion

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21 septembre - ** Les actions des géants des médias Paramount Skydance PSKY.O et Warner Bros Discovery WBD.O progressent après que le Wall Street Journal a rapporté que PSKY était en pourparlers avancés avec le procureur général de Californie en vue d’un accord visant à valider leur projet de fusion

** PSKY progresse de 6,3% à 10,9 dollars; WBD gagne 8,1% à 30 dollars dans les échanges avant l'ouverture

** Le WSJ indique que les concessions en cours de discussion comprennent un investissement de 1,5 milliard de dollars dans la production en Californie et l'engagement de ne vendre aucun des deux studios

** Parmi les autres mesures envisagées figurent la cession de certaines chaînes du câble et la création d’un conseil d’administration chargé de garantir l’indépendance éditoriale de CNN, ajoute l’article

** À la clôture d'hier, l'action PSKY affichait une baisse de 23,8% depuis le début de l'année, tandis que celle de WBD avait reculé de 3,5%