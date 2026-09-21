 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paramount et Warner Bros en hausse après la publication d'un article du WSJ faisant état d'avancées dans les négociations sur le règlement de la fusion
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 11:20
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 septembre - ** Les actions des géants des médias Paramount Skydance PSKY.O et Warner Bros Discovery WBD.O progressent après que le Wall Street Journal a rapporté que PSKY était en pourparlers avancés avec le procureur général de Californie en vue d’un accord visant à valider leur projet de fusion

** PSKY progresse de 6,3% à 10,9 dollars; WBD gagne 8,1% à 30 dollars dans les échanges avant l'ouverture

** Le WSJ indique que les concessions en cours de discussion comprennent un investissement de 1,5 milliard de dollars dans la production en Californie et l'engagement de ne vendre aucun des deux studios

** Parmi les autres mesures envisagées figurent la cession de certaines chaînes du câble et la création d’un conseil d’administration chargé de garantir l’indépendance éditoriale de CNN, ajoute l’article

** À la clôture d'hier, l'action PSKY affichait une baisse de 23,8% depuis le début de l'année, tandis que celle de WBD avait reculé de 3,5%

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
9,9100 USD NASDAQ -2,94%
WARNER BROS RG-A
30,8000 USD NASDAQ +10,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,91 -4,02%
CAC 40
8 138,94 +0,92%
SOITEC
154,85 +9,82%
TOTALENERGIES
78,56 -0,96%
Or
4 340,45 -0,90%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank