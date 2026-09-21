Paramount et Warner Bros en hausse après avoir conclu un accord avec plusieurs États américains

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(Actualités)

21 septembre - ** Les actions des géants des médias Paramount Skydance PSKY.O et Warner Bros Discovery WBD.O sont en hausse; PSKY progresse de 8,3 % à 11,1 dollars et WBD gagne 10 % à 30,6 dollars

** Unesource proche du dossier a déclaré à Reuters que PSKY avait conclu un accord avec les 12 États qui avaient intenté une action en justice pour bloquer son acquisition de WBD, évaluée à 110 milliards de dollars

** L’accord prévoit la création de comités de rédaction indépendants pour CNN et CBS, ainsi que l’engagement de sortir 30 films par an, ce qui lève un obstacle majeur à la conclusion de l’opération, selon la même source

** Cet accord permet à PSKY d'éviter de verser une pénalité journalière de 7 millions de dollars qu'elle aurait dû payer aux actionnaires de Warner Bros pour chaque jour où l'opération n'aurait pas été conclue après le 30 septembre

** Depuis le début de l'année, en tenant compte de l'évolution de la séance, l'action PSKY a reculé de 17 % tandis que celle de WBD a progressé de 6,1 %