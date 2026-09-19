Paramount et les États discuteraient de la surveillance des contenus de CNN et d'un engagement concernant le nombre de sorties en salles, selon des sources

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par Jody Godoy

Selon des sources proches du dossier, la surveillance indépendante des contenus diffusés sur CNN et un engagement concernant le nombre de sorties en salles font partie des conditions actuellement discutées entre Paramount PSKY.O et les États.

Un accord entre Paramount et les États concernant l'acquisition de Warner Bros WBD.O pourrait être conclu dès ce week-end ou lundi, ont indiqué ces sources.