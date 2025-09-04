Paramount et Legendary Entertainment signent un accord pour un film sur Street Fighter

Paramount Skydance PSKY.O et Legendary Entertainment ont annoncé jeudi un accord de distribution mondial de trois ans, en vertu duquel Paramount distribuera des films produits par Legendary, à commencer par un film sur "Street Fighter".

Le film sera coproduit par Capcom 9697.T , les créateurs de la franchise de jeux vidéo à succès, et devrait sortir en salles en octobre de l'année prochaine.

Cet accord intervient quelques jours seulement après que Paramount a conclu un accord avec Activision Blizzard, propriété de Microsoft, pour une adaptation cinématographique de "Call of Duty", alors que les adaptations de jeux vidéo en films gagnent du terrain et que Paramount cherche à tirer parti de propriétés bien connues.

Après le succès de la série "The Last of Us" de HBO en 2023, les sociétés de jeux vidéo et les studios hollywoodiens se sont empressés de signer des accords d'adaptation pour des titres populaires, ce qui a donné lieu à la série "Fallout" d'Amazon et à une suite prochaine de "Mortal Kombat".