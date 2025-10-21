Eutelsat: CA des activités opérationnelles en-dessous des attentes au T1, l'activité vidéo pèse

Le logo du Groupe Eutelsat est photographié au siège parisien d'Issy-les-Moulineaux

Eutelsat a fait état mardi d'un chiffre d'affaires des activités opérationnelles en baisse de 1,2% à taux de change et périmètre constants et en-dessous des attentes au premier trimestre, la forte demande de services gouvernementaux n'ayant pas suffi à compenser la faiblesse du secteur vidéo.

Sur le trimestre, le groupe français de satellites affiche un chiffre d'affaires des activités opérationnelles de 283 millions d'euros tandis que les analystes attendaient en moyenne 295 millions d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

Eutelsat possède et exploite une constellation de plus de 600 satellites en orbite basse (LEO) fournissant un accès Internet haut débit via sa filiale OneWeb, basée à Londres.

Ces satellites, qui constituent actuellement la seule autre constellation LEO disponible outre Starlink, ont le vent en poupe alors que les gouvernements européens recherchent des alternatives locales pour les services satellitaires.

Plus tôt cette année, Eutelsat a obtenu un financement supplémentaire de 1,5 milliard d'euros de la part de ses principaux actionnaires, notamment les gouvernements français et britannique.

Le groupe est cependant toujours confronté à une croissance molle de ses ventes, pénalisée par le déclin de l'activité vidéo. Au premier trimestre, elle affiche une baisse de 10,5% sur un an.

Les services aux gouvernements ont de nouveau été le segment qui a connu la plus forte croissance ce trimestre, avec des revenus en hausse de 18,5% sur un an, pour atteindre 52,4 millions d'euros, conformément aux estimations.

Eutelsat a renforcé cette année ses services Internet par satellite en Ukraine, en réponse à la perspective que le gouvernement américain puisse couper l'accès à Starlink à Kyiv.

Le groupe a envoyé des milliers de terminaux supplémentaires à l'Ukraine, bien que Starlink n'ait pas été coupé dans le pays.

Eutelsat a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers annuels et à long terme, dont un chiffre d'affaires 2025-26 au même niveau que celui de l'exercice précédent.

