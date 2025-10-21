L'Europe finit en hausse sous une pluie de résultats, record de clôture pour le CAC 40

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, prolongeant leurs gains de la veille, les investisseurs évaluant une série de résultats d'entreprises et attendant d'autres tout au long de la semaine.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,64% à 8.258,86 points, un niveau record. À Francfort, le Dax a avancé de 0,37% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,18%, le FTSEurofirst 300 de 0,20% et le Stoxx 600 de 0,25%.

Malgré quelques hésitations pendant la séance, les marchés d'actions ont maintenu leur progression mardi sous une pluie de résultats, aidés par l'apaisement des craintes concernant le commerce et les banques régionales américaines.

Après Edenred, dont l'envolée à XXX% a aidé le CAC 40 à toucher un record mardi, les résultats du géant du luxe Hermès, du groupe de supermarchés Carrefour et du fabricant de pneus Michelin, entre autres, sont attendus mercredi, ce qui donnera une idée de la situation des secteurs clés de l'économie européenne.

Selon les dernières données LSEG I/B/E/S, les perspectives des entreprises européennes se sont légèrement détériorées, et les groupes du continent devraient afficher une hausse moyenne de 0,2% de leurs bénéfices au troisième trimestre, soit un chiffre inférieur à la croissance de 0,5% prévue par les analystes il y a une semaine.

Le climat est plus serein en ce qui concerne l'escalade commerciale entre les États-Unis et la Chine, le locataire de la Maison blanche ayant manifesté son souhait de parvenir à un accord équitable avec le géant asiatique, tandis que les craintes concernant les banques régionales américaines, qui ont secoué les marchés boursiers la semaine dernière, se sont également apaisées.

Les paris sur les baisses des taux à venir par la Réserve fédérale (Fed), ainsi que les commentaires du conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, selon lesquels la fermeture du gouvernement fédéral devrait prendre fin cette semaine, ont également encouragé les investisseurs à se replonger dans les marchés d'actions, qui évoluent à des niveaux élevés malgré les turbulences récentes.

L'attention des investisseurs devrait par ailleurs concentrer progressivement sur la politique monétaire de la zone euro, puisque la Banque centrale européenne (BCE) se réunira la semaine prochaine et devrait très probablement maintenir ses taux inchangés pour la troisième fois consécutive.

VALEURS

Le spécialiste des titres-restaurant Edenred a pris 19,64% et signé la meilleure performance du CAC 40 mardi, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires opérationnel au-dessus des attentes au troisième trimestre. Dans son sillage, son concurrent Pluxee a bondi de 6,8%.

L'action du groupe français de laboratoires d'analyses Eurofins a pour sa part reculé de 2,19% mardi après l'annonce d'une croissance organique plus faible que prévu au troisième trimestre et un avertissement concernant l'impact des effets de change.

OVHcloud, qui a annoncé mardi le retour avec effet immédiat de son fondateur franco-polonais Octave Klaba au poste de PDG et publié ses résultats annuels, a reculé de 20,2%.

Sur le reste de l'actualité des entreprises, BNP Paribas a fini sur une baisse de 1,69% après une séance difficile lundi, alors qu'un jury fédéral américain a reconnu la banque française coupable d'avoir aidé le gouvernement soudanais à commettre des exactions en fournissant des services qui violaient les sanctions américaines. Son directeur financier, Lars Machenil, a par ailleurs indiqué mardi que le groupe n'avait pas fait de provisions concernant le litige dans ses comptes du troisième trimestre.

Ailleurs en Europe, Novo Nordisk a perdu 1,35%, le laboratoire danois ayant annoncé que son président, Helge Lund, et six autres membres du conseil d'administration démissionneraient lors de l'assemblée générale extraordinaire prévue le 14 novembre, après un différend sur la stratégie avec l'actionnaire majoritaire du groupe, la Fondation Novo Nordisk

A WALL STREET

À Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé, les investisseurs examinant également une avalanche de résultats d'entreprises telles que General Motors ou Coca-Cola.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,75%, le Standard & Poor's 500 avance de 0,09% et le Nasdaq Composite recule de 0,19%.

L'action Warner Bros Discovery (WBD) grimpe de plus de 10%, le géant américain du divertissement ayant déclaré envisager la possibilité de se mettre en vente, en raison de l'intérêt manifesté par plusieurs acheteurs potentiels.

CHANGES

La dépréciation du yen après la nomination au poste de Première ministre japonaise de la nationaliste Sanae Takaichi, partisane d'une politique accommodante, profite au dollar américain, qui gagne 0,29% par rapport à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,25% à 1,1611 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro ont reculé mardi, les investisseurs restant prudents après les récentes craintes concernant la santé des banques régionales américaines et l'escalade commerciale.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a perdu 3,2 points de base à 2,5521%. Le deux ans a reculé de 0,7 point de base à 1,9146%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a perdu 2 points de base à 3,3445%

Au Royaume-Uni, le Gilt à 10 ans a reculé de 2,8 points de base à 4,484%. Les investisseurs attendent par ailleurs les données de l'inflation britannique en septembre, prévues mercredi, qui devraient montrer que les prix ont augmenté à 4% contre 3,8 en août.

Aux Etats-Unis, les rendements sont également en baisse, les investisseurs continuant à se positionner dans la perspective de multiples baisses des taux d'intérêt par la Fed cette année et l'année prochaine.

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 3,3 points de base à 3,9551%. Le deux ans abandonne pour sa part 2 points de base à 3,4445%.

PÉTROLE

Les inquiétudes liées à l'offre excédentaire de pétrole se sont apaisées et font remonter les prix du brut, dans une séance plutôt volatile.

Le Brent prend 0,49% à 61,31 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,57% à 57,85 dollars.

