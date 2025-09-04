 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Paramount et Legendary Entertainment signent un accord pour un film sur "Street Fighter"
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 21:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte et de détails dans les paragraphes 5 à 7)

Paramount Skydance PSKY.O a conclu un accord de trois ans pour la distribution mondiale de films produits par Legendary Entertainment, en commençant par un film sur "Street Fighter", ont annoncé les sociétés jeudi.

Le film sera coproduit par Capcom 9697.T , les créateurs de la franchise de jeux vidéo à succès, et devrait sortir au cinéma en octobre de l'année prochaine.

Cet accord intervient quelques jours après que Paramount a conclu un accord avec Activision Blizzard, propriété de Microsoft, pour une adaptation cinématographique de "Call of Duty", alors que les films sur les jeux vidéo gagnent en popularité et que Paramount cherche à tirer parti de propriétés bien connues.

Après le succès de la série "The Last of Us" de HBO en 2023, les sociétés de jeux vidéo et les studios hollywoodiens se sont empressés de signer des accords d'adaptation pour des titres populaires, ce qui a donné lieu à la série "Fallout" d'Amazon et à une suite prochaine de "Mortal Kombat".

"Street Fighter", qui a fait ses débuts en tant que jeu d'arcade en 1987, est devenu l'une des franchises de jeux de combat les plus connues au monde, avec de nombreuses versions et des millions d'exemplaires vendus.

Le prochain film "Street Fighter" fait suite au succès du film "A Minecraft Movie" de Legendary, distribué par Warner Bros Discovery WBD.O .

Warner Bros continuera à distribuer certaines franchises de Legendary, dont le prochain film "Dune: Part Three" et "Godzilla x Kong: Supernova", ont déclaré les deux sociétés.

