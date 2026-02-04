Le transfert de Kanté à Fenerbahçe a été facilité par... le président Erdoğan

Quand l’État s’en mêle. Finalement engagé pour de bon à Fenerbahçe après un bel imbroglio entre le club turc et Al-Ittihad, N’Golo Kanté peut visiblement remercier le président turc, Recep Tayyip Erdoğan. C’est en tout cas ce qu’avance dans un communiqué le président du club stambouliote, Sadettin Saran : « En mon nom et au nom du club, je tiens à exprimer ma gratitude envers notre président, M. Recep Tayyip Erdoğan, pour son soutien indéfectible qui a permis la bonne conclusion de ce processus, lequel contribuera au développement de Fenerbahçe et du football turc ».

CMF pour SOFOOT.com