 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gabriel Moscardo a cru être atteint d'un cancer lors de sa visite médicale au PSG
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 10:44

Gabriel Moscardo a cru être atteint d'un cancer lors de sa visite médicale au PSG

Gabriel Moscardo a cru être atteint d'un cancer lors de sa visite médicale au PSG

Plus de peur que de mal. Arrivé au PSG lors du mercato hivernal 2024, Gabriel Moscardo a pensé voir sa vie basculer lors de la visite médicale. Alors qu’il était âgé de 18 ans, l’actuel joueur de Braga a été victime d’une erreur médicale : « Je n’avais jamais ressenti de douleur. À mon arrivée, on m’a fait une IRM, et on a détecté une zone anormale : une absence d’os. Quand les médecins l’ont vue, ils ont pensé à un cancer. Ce fut un choc terrible pour nous. Ils pensaient à une tumeur. Mais, Dieu merci, ce n’était pas ça. »

Une fragilité osseuse

Dans un entretien au journal Terra, l’ancien joueur des Corinthians a raconté qu’il était atteint d’une fragilité osseuse et non d’une tumeur cancéreuse . Envoyé tout de même en prêt dans son club formateur pour être opéré et récupérer, le milieu défensif n’a ensuite jamais réussi à faire son trou dans l’effectif de Luis Enrique avant d’être prêté à Reims, sans un franc succès non plus. Appartenant toujours à Paris, Moscardo évolue actuellement au SC Braga et n’a été titulaire qu’à six reprises (TCC).…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mikel Arteta s'enflamme après la qualification d'Arsenal en finale de League Cup
    Mikel Arteta s'enflamme après la qualification d'Arsenal en finale de League Cup
    information fournie par So Foot 04.02.2026 11:58 

    Fier comme un coq. Qualifié pour la finale de la League Cup grâce à une courte victoire face à Chelsea et un but de Kai Havertz mardi (1-0, 3-2 à l’aller), Mikel Arteta n’a pas caché sa joie en conférence de presse : «  Nous sommes tellement heureux. Je pense que ... Lire la suite

  • Joan García a concédé le corner le plus idiot de l'année
    Joan García a concédé le corner le plus idiot de l'année
    information fournie par So Foot 04.02.2026 11:49 

    Tout pour l’équipe. Mardi soir lors du quarts de finale de Coupe du Roi remporté par le FC Barcelone contre Albacete (2-1), les joueurs d’Hansi Flick ont vu leur gardien Joan García célébrer un peu trop le retour défensif de son capitaine Ronald Araújo . Joan Garcia ... Lire la suite

  • Messi reviendra-t-il en Argentine l’année prochaine ?
    Messi reviendra-t-il en Argentine l’année prochaine ?
    information fournie par So Foot 04.02.2026 11:42 

    Des retrouvailles à la maison ? Comme l’a annoncé mardi le vice-président du Newell’s Old Boys, Juan Manuel Medina, le club formateur de Lionel Messi tente de faire revenir la superstar en Argentine. En échange avec la chaîne de télévision argentine TN, le dirigeant ... Lire la suite

  • Les femmes et le foot : pourquoi Guy Roux a tout faux
    Les femmes et le foot : pourquoi Guy Roux a tout faux
    information fournie par So Foot 04.02.2026 11:29 

    « Une femme est faite pour mettre des enfants au monde, avec un bassin plus large. Et le foot n’est pas fait pour les bassins larges » , a affirmé Guy Roux lors d’un entretien accordé à L’Est Éclair la semaine dernière. Si la remarque choque ou provoque, elle est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank