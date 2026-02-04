Gabriel Moscardo a cru être atteint d'un cancer lors de sa visite médicale au PSG

Plus de peur que de mal. Arrivé au PSG lors du mercato hivernal 2024, Gabriel Moscardo a pensé voir sa vie basculer lors de la visite médicale. Alors qu’il était âgé de 18 ans, l’actuel joueur de Braga a été victime d’une erreur médicale : « Je n’avais jamais ressenti de douleur. À mon arrivée, on m’a fait une IRM, et on a détecté une zone anormale : une absence d’os. Quand les médecins l’ont vue, ils ont pensé à un cancer. Ce fut un choc terrible pour nous. Ils pensaient à une tumeur. Mais, Dieu merci, ce n’était pas ça. »

Une fragilité osseuse

Dans un entretien au journal Terra, l’ancien joueur des Corinthians a raconté qu’il était atteint d’une fragilité osseuse et non d’une tumeur cancéreuse . Envoyé tout de même en prêt dans son club formateur pour être opéré et récupérer, le milieu défensif n’a ensuite jamais réussi à faire son trou dans l’effectif de Luis Enrique avant d’être prêté à Reims, sans un franc succès non plus. Appartenant toujours à Paris, Moscardo évolue actuellement au SC Braga et n’a été titulaire qu’à six reprises (TCC).…

TM pour SOFOOT.com