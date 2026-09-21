Paramount et le procureur général de Californie discutent de concessions, notamment d'un investissement de 1,5 milliard de dollars, selon le WSJ

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(Ajoute des informations contextuelles et des détails tirés du rapport à partir du paragraphe 2)

Paramount PSKY.O et le procureur général de Californie ont discuté d'une série de concessions dans le cadre de négociations avancées en vue d'un accord, notamment un investissement de 1,5 milliard de dollars dans la production cinématographique dans l'État, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches des discussions.

L'action en justice intentée par la Californie et 11 autres États constitue l'un des derniers obstacles au projet d'acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount, d'un montant de 110 milliards de dollars WBD.O .

Les États ont intenté une action en justice en juillet pour bloquer l'opération, arguant que la société issue de la fusion créerait un géant des médias ayant le pouvoir d'augmenter les prix des films et des programmes télévisés.

Parmi les concessions discutées, au-delà de l’investissement considérable dans la production, figure l’engagement de ne vendre aucun des deux studios et de rester en Californie, selon l’article du WSJ.

Les parties ont également discuté de sanctions potentielles si Paramount ne respectait pas son engagement antérieur de produire 30 films par an après la fusion, notamment la cession de sa participation dans Miramax, connu pour des films tels que “No Country for Old Men” et “Pulp Fiction”, ajoute l’article.

D’autres mesures à l’étude comprennent la vente de certaines chaînes du câble et la création d’un conseil d’administration chargé de veiller à ce que CNN conserve son indépendance éditoriale, précise l’article.

“Les éventuelles négociations en vue d’un accord sont confidentielles. Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer l’existence de telles négociations, ni leur contenu présumé”, a déclaré à Reuters un porte-parole du procureur général de Californie dans un communiqué. Paramount Skydance n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau habituelles.

Reuters a rapporté la semaine dernière que Paramount et les États pourraient parvenir à un accord dès ce week-end, les conditions en discussion comprenant notamment un contrôle indépendant des contenus de CNN et un engagement concernant les sorties en salles.

Le directeur général de Paramount, David Ellison, a misé l’avenir de son entreprise sur ce qu’il considère comme une initiative nécessaire visant à regrouper deux des plus grands studios d’Hollywood et à réunir un large éventail de propriétés télévisuelles.