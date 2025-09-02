Paramount et Activision signent un accord pour un film en prises de vues réelles sur "Call of Duty"

(Ajoute des détails et un contexte tout au long du texte, commentaire de l'analyste au paragraphe 9) par Zaheer Kachwala

Paramount Skydance PSKY.O va réaliser un film en prises de vues réelles basé sur le jeu vidéo à succès d'Activision Blizzard "Call of Duty", dans le cadre d'un accord avec la société détenue par Microsoft MSFT.O , a déclaré mardi l'entreprise de médias.

Selon cet accord, Paramount développera, produira et distribuera le film basé sur la propriété intellectuelle populaire, tandis que les deux sociétés ont déclaré qu'elles s'engageaient à honorer la "narration riche et le style distinctif" de la marque pour les fans.

Paramount et Activision espèrent que le projet "Call of Duty" s'appuiera sur le succès des récentes adaptations cinématographiques de jeux vidéo, telles que "A Minecraft Movie ", en cherchant à convertir la base de joueurs dévoués de la franchise en cinéphiles.

"Nous abordons ce film avec le même engagement discipliné et sans compromis pour l'excellence qui a guidé notre travail sur Top Gun: Maverick", a déclaré David Ellison, directeur général de Paramount.

David Ellison, qui a supervisé la série de films d'action et de séries télévisées hollywoodiennes de Skydance, s'est engagé à accroître les investissements de Paramount dans "la narration de haute qualité et la technologie de pointe" afin de stimuler la croissance de l'entreprise.

Publié par Activision, "Call of Duty" est l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde. Le jeu de tir à la première personne s'est vendu à 500 millions d'exemplaires dans le monde et est l'un des jeux les plus vendus aux États-Unis chaque année, selon Paramount.

La franchise a été un point de discorde central lors du rachat d'Activision par Microsoft pour 69 milliards de dollars, les autorités de régulation estimant que la propriété de la société de cloud computing sur la propriété intellectuelle étoufferait la concurrence.

Après le succès de la série "The Last of Us" de HBO en 2023, les sociétés de jeux vidéo et les studios hollywoodiens se sont empressés de signer des accords pour adapter des jeux populaires, ce qui a donné lieu à une série "Fallout" sur Amazon et à une suite prochaine de "Mortal Kombat".

Electronic Arts EA.O travaille également avec Amazon pour réaliser un film sur "Les Sims" .

"Hollywood a passé la dernière décennie à tourner autour de la propriété intellectuelle des jeux parce qu'elle offre ce dont les studios ont désespérément besoin: des audiences intégrées et un cachet culturel mondial", a déclaré Joost van Dreunen, professeur de jeux à la NYU Stern School of Business.