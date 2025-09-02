Paramount et Activision s'associent pour un film en prises de vues réelles sur "Call of Duty", selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a conclu un accord avec Activision Blizzard ATVI.O , propriété de Microsoft, pour adapter la franchise de jeux vidéo "Call of Duty" en un long métrage en prises de vues réelles, a rapporté CNBC mardi.