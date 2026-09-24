Paramount cherche à lever 7,5 milliards de dollars pour financer le rachat de Warner Bros Discovery

Paramount Skydance a lancé la syndication d'un prêt à terme senior garanti de 7,5 milliards de dollars afin de contribuer au financement de son acquisition de Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars. Cette opération intervient après les accords conclus avec plusieurs Etats américains et la Writers Guild of America, qui ont permis de lever les derniers obstacles réglementaires et judiciaires aux Etats-Unis.

Le groupe cherche à obtenir ces 7,5 milliards de dollars via une nouvelle facilité de prêt à terme de catégorie B, sous réserve des conditions de marché. Paramount prévoit parallèlement de lever environ 44,4 milliards de dollars de dette garantie supplémentaire. Ces financements, associés à sa trésorerie et aux fonds propres déjà obtenus, serviront à financer l'acquisition et à rembourser une partie de la dette existante.

A l'issue du rapprochement, le nouveau groupe devrait supporter une dette d'environ 80 milliards de dollars. Pour obtenir les accords nécessaires, Paramount s'est notamment engagé à accroître sa production cinématographique aux Etats-Unis et à créer un conseil chargé de préserver l'indépendance éditoriale de CBS et CNN. Ces concessions lui ont permis d'éviter la cession forcée de certains actifs, dont CNN et ses franchises cinématographiques.