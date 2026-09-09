Paramount affirme que le procureur général de Californie a contredit ses propres arguments concernant les cautions lors d'interviews télévisées

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(Ajout d'un commentaire du bureau du procureur général de l'État de Californie, paragraphe 7)

par Jody Godoy

Paramount Skydance PSKY.O a déclaré mardi que le procureur général de Californie, Rob Bonta, avait tenu, lors d’interviews télévisées, des propos qui sapent ses arguments juridiques contre la demande de la société visant à obtenir une caution de 1,88 milliard de dollars (XX milliards d'euros) dans le cadre de l’affaire de fusion entre Warner Bros. et Discovery WBD.O .

Paramount cherche à se prémunir contre les coûts liés au retard de son projet visant à devenir un concurrent majeur de Netflix NFLX.O et de Disney DIS.N , alors que la Californie et d’autres États tentent de faire invalider l’opération en la qualifiant d’illégale.

Paramount a déclaré qu’une caution était nécessaire pour que la société puisse récupérer ses pertes si elle obtenait gain de cause dans les procédures engagées par un groupe d’États mené par la Californie et par la Writers Guild of America. D’ici la fin prévue de l’affaire en avril, Paramount a indiqué qu’elle aura versé 1,3 milliard de dollars (XX milliards d'euros) de frais aux actionnaires de Warner Bros.

L’un des arguments juridiques avancés par M. Bonta contre cette caution est que Paramount a volontairement accepté de suspendre la conclusion de l’opération, plutôt que d’attendre qu’un juge prononce une injonction suspendant la transaction.

Mais M. Bonta a qualifié cette suspension d’équivalente à une injonction lors d’interviews télévisées, a indiqué Paramount mardi, faisant valoir que le droit de la concurrence impose aux États de constituer une caution.

La juge fédérale de district Araceli Martinez-Olguin, à Oakland, a fixé au 24 septembre une audience concernant la demande de caution de Paramount.

“Nous estimons que la requête de Paramount est sans fondement et nous sommes impatients de présenter nos arguments devant le tribunal lors de l’audience du 24 septembre”, a déclaré le bureau de M. Bonta dans un communiqué.

La Californie et 11 autres États ont intenté une action en justice en juillet pour bloquer cette opération, affirmant qu’elle donnerait naissance à un géant des médias ayant le pouvoir de faire augmenter les prix dans le secteur du cinéma et de la télévision. La Writers Guild of America a également intenté une action en justice, estimant que cette opération aggraverait les conditions de travail et la rémunération des scénaristes.

Paramount a quant à elle affirmé que cette opération renforcerait l’industrie du cinéma et de la télévision et conduirait à une augmentation, et non à une diminution, de la production de contenus.

Si Paramount et M. Bonta se sont tous deux déclarés disposés à négocier, ce dernier a précisé que les États étaient prêts à aller jusqu’au procès si un éventuel accord ne répondait pas à leurs préoccupations.