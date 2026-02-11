Paramount adoucit l'offre de Warner Bros en proposant de payer l'indemnité de rupture de Netflix et d'autres frais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport du WSJ sur l'investisseur activiste Ancora qui renforce sa position dans WBD (paragraphes 7 à 11) par Harshita Mary Varghese et Aditya Soni

Paramount Skydance PSKY.O a amélioré son offre sur Warner Bros Discovery WBD.O en offrant à ses actionnaires des liquidités supplémentaires pour chaque trimestre au cours duquel l'opération ne sera pas conclue après cette année et en acceptant de couvrir les frais de rupture que le propriétaire de HBO devrait à Netflix s'il se retirait.

Même si Paramount n'a pas augmenté son offre par action, les édulcorants marquent la dernière tentative de la société pour courtiser les actionnaires de Warner Bros dans sa bataille prolongée avec Netflix pour le contrôle de certains des actifs télévisuels et cinématographiques les plus prisés au monde .

Paramount a déclaré mardi qu'elle avait offert à ses actionnaires un "ticking fee" de 25 cents par action, soit environ 650 millions de dollars en espèces chaque trimestre à partir de début 2027 jusqu'à ce que l'accord avec Warner Bros soit conclu, ce qui montre qu'elle est convaincue que la transaction sera conclue relativement rapidement.

Il n'a pas relevé son offre globale de 30 dollars par action, soit 108,4 milliards de dollars en tenant compte de la dette. Mais Paramount a déclaré qu'elle financerait l'indemnité de rupture de 2,8 milliards de dollars que Warner Bros devrait à Netflix NFLX.O si leur accord de 82,7 milliards de dollars pour ses studios et ses actifs de diffusion en continu échouait.

Netflix et Paramount convoitent tous deux Warner Bros pour ses studios de cinéma et de télévision de premier plan, sa vaste bibliothèque de contenus et ses grandes franchises telles que "Game of Thrones", "Harry Potter" et les super-héros Batman et Superman de DC Comics.

Paramount, propriétaire de CBS , acquerrait également les réseaux de télévision de Warner Bros, dont CNN et TNT, qui seraient scindés en une société cotée séparément, Discovery Global, avant la fusion avec Netflix.

PRESSION DE L'INVESTISSEUR ACTIVISTE

L'investisseur activiste Ancora Holdings a accumulé une participation d'environ 200 millions de dollars dans Warner Bros et prévoit de s'opposer à l'accord de vente de ses actifs télévisuels et cinématographiques à Netflix, a rapporté le Wall Street Journal mardi.

Ancora pourrait annoncer sa position dès mercredi, selon le WSJ, qui ajoute qu'il prévoit de continuer à acheter des actions Warner.

La société a informé en privé le directeur général de Warner, David Zaslav, qu'elle était prête à lancer une course aux procurations si le conseil d'administration ne parvenait pas à conclure le meilleur accord possible pour les actionnaires avec Paramount, selon le rapport.

Warner Bros détient une capitalisation boursière d'environ 69 milliards de dollars, selon les données compilées par le LSEG, ce qui fait que la participation déclarée d'Ancora représente moins de 1 % de la société.

Les sociétés n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters mardi en fin de journée.

Plusieurs analystes ont déclaré que cette décision montrait que Paramount était convaincu que l'accord avec Netflix ne passerait pas l'examen réglementaire et qu'il aurait plus de facilité à être approuvé, mais que cela ne suffirait peut-être pas à convaincre les investisseurs qui attendent une offre plus élevée .

"Il est peu probable que l'accord édulcoré éloigne WBD de Netflix et l'incite à se tourner vers Paramount. Paramount jette des spaghettis au mur en espérant que quelque chose colle", a déclaré Ross Benes, analyste principal chez Emarketer.

"En dehors d'une augmentation de son prix, la meilleure chance pour Paramount de s'emparer de WBD est que des régulateurs extérieurs bloquent Netflix."

Warner Bros a déclaré que son conseil d'administration examinerait l'offre révisée, mais n'a pas modifié sa recommandation en faveur de l'accord avec Netflix.

Netflix n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Les actions de Warner Bros étaient en hausse de 2 %, tandis que Netflix gagnait 1,7 % et Paramount 1,3 % dans les échanges de l'après-midi.

dES AMÉLIORATIONS SIGNIFICATIVES

Paramount a également dévoilé plusieurs autres mesures visant directement à répondre aux critiques formulées par le conseil d'administration de Warner Bros à l'encontre de son offre.

Elle a déclaré qu'elle soutiendrait l'échange de dettes prévu par Warner Bros, en proposant de rembourser intégralement les frais potentiels de 1,5 milliard de dollars dus aux détenteurs d'obligations, sans réduire les frais de résiliation inversés de 5,8 milliards de dollars dus à Netflix, si l'accord de fusion avec Warner Bros n'aboutit pas.

La société a également indiqué qu'elle avait certifié lundi qu'elle se conformait à la deuxième demande du ministère américain de la justice, ce qui a déclenché une période d'attente de 10 jours, et qu'elle avait déjà obtenu l'autorisation d'investir à l'étranger en Allemagne. Elle a ajouté qu'elle était en pourparlers avec les autorités de la concurrence des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni.

"Nous apportons des améliorations significatives - en soutenant cette offre avec des milliards de dollars, en apportant aux actionnaires une certitude sur la valeur, une voie réglementaire claire et une protection contre la volatilité du marché", a déclaré David Ellison, directeur général de Paramount, dans un communiqué.

Paramount a également augmenté la garantie personnelle du cofondateur d'Oracle ORCL.N , Larry Ellison, à 43,3 milliards de dollars et prévoit de financer l'opération par une dette de 54 milliards de dollars auprès de Bank of America BAC.N , Citigroup C.N et Apollo APO.N .

Le soumissionnaire rival a demandé aux administrateurs de Warner Bros de déclarer l'offre modifiée comme une proposition potentiellement supérieure et de reprendre les négociations.

INCERTITUDE AUTOUR DE DISCOVERY GLOBAL

Paramount a déclaré qu'elle était disposée à discuter de "solutions contractuelles" avec le conseil d'administration de Warner Bros pour répondre à la possibilité que les performances financières de Discovery Global continuent de se détériorer au-delà de ce qu'elle prévoit pour son activité de réseau linéaire.

La société a fait valoir que l'offre de Netflix laissait les actionnaires de Warner Bros dans une grande incertitude, car le montant des liquidités qu'ils recevraient dépendait entièrement de la situation financière de Discovery Global au moment de la scission.

Paramount a estimé que si Discovery Global était cédée avec un effet de levier similaire à celui de Comcast cédant la plupart de ses réseaux câblés NBCUniversal à Versant VSNT.O , la contrepartie en numéraire de Netflix pour l'opération tomberait à 23,20 dollars par action.

La société dirigée par David Ellison a repoussé la date limite de son offre publique d'achat au 20 février, ce qui lui donne plus de temps pour convaincre les investisseurs que sa proposition pour le studio hollywoodien est supérieure à une offre rivale de Netflix. Warner Bros a toutefois rejeté à plusieurs reprises l'offre de Paramount. Le ministère américain de la justice examinerait si Netflix s'est livré à des pratiques anticoncurrentielles dans le cadre de l'examen réglementaire de l'opération.

Netflix a souligné que YouTube, propriété de Google, représente plus de temps de visionnage sur les téléviseurs américains que les autres services de diffusion en continu.

Pour Netflix, l'accès aux produits phares de Warner Bros - de "Friends" à "Batman" - pourrait lui donner la puissance de feu culturelle nécessaire pour développer une nouvelle vague de produits dérivés, de préquelles et de suites en streaming.

Cela ferait également de Netflix le plus grand acteur mondial du streaming, avec environ un demi-milliard d'abonnés.

Warner Bros organisera une réunion spéciale des investisseurs pour voter sur l'accord avec Netflix, le pionnier du streaming ayant déclaré que la réunion devrait se tenir d'ici avril.

Le mois dernier, Netflix avait opté pour une offre entièrement en numéraire pour Warner Bros, sans augmenter son prix de 82,7 milliards de dollars.

Le conseil d'administration de Warner Bros a déclaré que l'accord de fusion avec Netflix était supérieur à l'offre de Paramount, car ses investisseurs conserveraient une participation dans Discovery Global, qui est cotée séparément.