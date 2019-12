Paragon ID : La technologie Paragon ID au pied du sapin !

ISKN a choisi la technologie sans-contact de Paragon ID pour tori(TM), une nouvelle plateforme ludique et éducative dédiée au développement des enfants, lancée avec Bandai Namco

Au cœur de ce projet se trouve une vision partagée entre les équipes ISKN, STMicroelectronics et Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), de promouvoir les solutions qui allient physique et digital pour proposer des expériences d'Interaction Augmentée.

Concrètement, toriTM est une plateforme à 360° dédiée au développement de l'enfant qui s'appuie sur un nouveau type d'interaction avec le monde numérique, mêlant physique et digital. toriTM constitue ainsi une toute nouvelle expérience de pédagogie active, basée sur le plaisir d'apprendre.

Pour créer cette plate-forme innovante, ISKN a complété son expertise « cœur », basée sur 60 ans de R&D en magnétométrie au sein du CEA LETI, avec le savoir-faire NFC de Paragon ID. Cette association est à l'origine de l'expérience « mirror play » (« jumeau numérique ») qui permet à l'enfant de reproduire dans le monde numérique (à l'écran) l'accessoire de navigation/d'interaction (vaisseau spatial en carton personnalisé, catapulte, baguette magique, etc.) de ses aventures ludo-éducatives en version « Interaction Augmentée ».

La conception et le développement de ce jeu avec les équipes ISKN ont été l'occasion pour Paragon ID d'élargir les champs applicatifs de ses savoir-faire, et de contribuer avec ISKN à la matérialisation d'une technologie disruptive et innovante qui associe - au lieu d'opposer - les expériences physiques et numériques.

Un plaisir pour Paragon ID de participer aussi à la fête de Noël en cette fin d'année 2019 !

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare :

« Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec ISKN, STMicroelectronics et d'autres acteurs convaincus de notre capacité à associer des expériences physiques et digitales pour créer des « Interactions Augmentées ». La plateforme toriTM est l'un des exemples de la richesse qui se crée quand les mondes physiques et digitaux se réunissent dans une telle interaction. Au cours de l'année à venir, nous sommes impatients de voir naître plusieurs autres applications issues de cette technologie grâce aux compétences créatives au sein d'ISKN. »

Jean-Luc Vallejo, Directeur général d'ISKN, commente :

« Nous étions convaincus, il y a maintenant plus de cinq ans, que nous étions à l'aube d'un changement de paradigme où monde réel et monde numérique allaient fusionner pour ne faire plus qu'un. Une fusion qui allait bouleverser les interactions, pour délivrer une nouvelle expérience, un nouveau type d'interaction plus riche et plus simple.

ISKN s'est rapidement donné comme ambition de réintroduire, dans le monde numérique, l'émotion que procure l'utilisation d'objets authentiques, et ainsi de procurer une expérience toujours plus riche. Une ambition aujourd'hui à l'origine de nouvelles offres qui allient physique et digital pour des expériences sans équivalent. toriTM illustre parfaitement cette ambition : il s'agit d'une nouvelle expérience de pédagogie active, mêlant physique et digital.

Le partenariat stratégique avec Paragon ID et STMicroelectronics nous a amené un cran plus loin dans l'expérience que nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer, en permettant de reconnaitre, de différencier, et d'authentifier les différents accessoires utilisés par l'enfant, dans son aventure de pédagogie active « phygitale ». Une fonctionnalité clef dans l'univers d'« Interaction Augmentée ».

Nous sommes très fiers, aujourd'hui, de nous associer à de grands industriels de renoms, tels que Paragon ID et STMicroelectronics, dans cette conquête du monde de l'« Interaction Augmentée » qui laisse présager de nouvelles opportunités inédites liées à la transformation créatrice des industries traditionnelles. »

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec l'acquisition du groupe AmaTech.

Paragon ID emploie plus de 600 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1,1 Md€ (donnée pro forma) et emploie plus de 7 600 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

