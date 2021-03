Paragon ID : "Bonne résilience au S1, marge d'EBITDA en amélioration"

Publication des résultats S1 2020/21



Après avoir publié un CA S1 2020/21 en baisse de -28% à 40,7 M€ (-37% à pcc), Paragon ID publie des résultats S1 témoignant d'une solide résilience. Les efforts menés par le management depuis le début de la crise ont permis au Groupe d'adapter sa structure de coût et de se positionner pour profiter de la sortie de crise.



Une solide marge d'EBITDA



Bien que toujours impacté par une activité au ralenti, le Groupe s'est efforcé de viabiliser au maximum ses charges, a entrepris un plan d'économies de l'ordre de 4 M€ et a redimensionné ses capacités industrielles en ramenant ses effectifs de 750 à 500. Ces actions combinées aux mesures de soutien aux entreprises ont permis à Paragon ID d'afficher un EBITDA de 3,5 M€ (vs 5,3 M€) et de limiter grandement l'impact de la crise avec une marge d'EBITDA passant de 9,3% au S1 2019/2020 à 8,6% ce semestre. A noter que cette marge est supérieure de 1,3 point à celle de l'exercice 2019/2020 dans son ensemble, témoignant d'une véritable résilience.





Perspectives



Les efforts d'adaptation de la structure de Paragon ID et la faible consommation de cash actuelle permettent au Groupe de traverser la crise et de se préparer à rebondir. Si les signes de reprise sur les activités historiques ne se font pas encore voir, les relais de croissance de la société semblent bien orientés. Ainsi, l'activité Paiement affiche toujours une forte croissance portée par l'essor des cartes métal et du paiement sans contact, l'intégration d'airweb permet au Groupe de se positionner comme un acteur majeur de la dématérialisation des titres de transport, celle-ci ayant été accentuée par la crise, et les technologies de RFID Discovery permettent à Paragon ID de profiter de l'essor des besoins de tracking des équipements médicaux et industriels. Si le Groupe ne communique pas d'objectifs financiers, nous attendons un CA de 85,4 M€e pour l'exercice en cours et sommes confiants dans la reprise d'une dynamique de croissance rentable post crise.



Recommandation



Suite à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort inchangé à 28,50 € notre recommandation passe à Achat vs Accumuler étant donné la baisse récente du cours de bourse.