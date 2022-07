Paragon ID : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID) , champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, à Portzamparc Société de Bourse, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 2 017 titres Paragon ID

Solde en espèces : 16 725,83 €

Au cours du 1 er semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 3 632 titres 103 305,39 € 222 transactions Ventes 3 243 titres 94 539,22 € 203 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 6 002 titres Paragon ID

Solde en espèces : 22 384,39 €

Retrait partiel : 80 000,00 € le 27 juin 2019

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a pour actionnaire de référence Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 Mds€ et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients. Plus d'informations : Paragon-europe.com .

Plus d'informations sur Paragon-id.com .

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 (0)2 48 81 61 00

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Fatou-Kiné N'Diaye

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 03/01/2022 4 84 2405,9 03/01/2022 1 1 29,3 04/01/2022 1 1 29 05/01/2022 3 72 2138,4 05/01/2022 1 10 290 07/01/2022 2 40 1180 06/01/2022 3 82 2436 10/01/2022 3 61 1842,8 10/01/2022 1 30 900 11/01/2022 2 31 930 11/01/2022 2 31 912 12/01/2022 1 1 29,5 12/01/2022 1 1 29,5 13/01/2022 4 71 2135,3 13/01/2022 1 1 29,3 17/01/2022 1 5 154 14/01/2022 1 1 30,5 18/01/2022 1 1 30 17/01/2022 2 41 1242 19/01/2022 1 1 30 18/01/2022 1 1 30 21/01/2022 1 5 146 19/01/2022 1 1 30 24/01/2022 2 31 930 20/01/2022 2 40 1188 25/01/2022 1 10 292 27/01/2022 1 5 148 26/01/2022 2 12 351,2 28/01/2022 2 11 325,6 28/01/2022 1 30 900 31/01/2022 1 1 30,5 31/01/2022 5 121 3720,5 01/02/2022 3 90 2808 01/02/2022 1 30 960 02/02/2022 1 30 912 03/02/2022 2 31 948,6 03/02/2022 4 91 2712,6 04/02/2022 2 23 679,9 07/02/2022 3 90 2718 07/02/2022 6 180 5580 08/02/2022 1 1 29,8 08/02/2022 1 1 29,8 09/02/2022 1 14 418,6 11/02/2022 1 1 30 10/02/2022 1 10 300 14/02/2022 4 91 2747,8 11/02/2022 2 31 918 15/02/2022 1 1 30,2 14/02/2022 1 1 29,8 16/02/2022 1 1 30,2 15/02/2022 1 1 30,2 17/02/2022 1 1 29,8 16/02/2022 2 9 268,6 18/02/2022 7 181 5285,31 17/02/2022 1 1 29,8 22/02/2022 1 30 852 18/02/2022 5 121 3479,29 23/02/2022 4 91 2668,4 21/02/2022 4 118 3418 25/02/2022 2 36 993,3 22/02/2022 1 2 56,2 28/02/2022 1 10 272 23/02/2022 2 31 868,4 02/03/2022 2 2 54,2 24/02/2022 7 200 5686 03/03/2022 2 2 54,4 25/02/2022 1 1 27,3 04/03/2022 1 1 27,4 01/03/2022 1 2 54,4 08/03/2022 2 11 287,5 02/03/2022 3 46 1224,2 09/03/2022 3 61 1634,2 03/03/2022 3 32 851,2 10/03/2022 1 10 270 04/03/2022 2 31 837,4 11/03/2022 2 17 463,8 07/03/2022 4 101 2661 14/03/2022 3 90 2538 08/03/2022 1 1 25,5 15/03/2022 1 1 28,9 09/03/2022 1 1 26,2 16/03/2022 3 57 1685,8 11/03/2022 1 30 798 18/03/2022 4 68 1908,6 15/03/2022 2 26 743,9 21/03/2022 1 1 27,4 16/03/2022 4 62 1748,8 22/03/2022 2 43 1190,7 17/03/2022 8 192 5527,2 23/03/2022 1 1 27,9 18/03/2022 4 86 2375,7 25/03/2022 1 1 27,9 21/03/2022 1 1 27,4 28/03/2022 5 105 3000,6 23/03/2022 1 1 27,9 29/03/2022 3 61 1806,9 24/03/2022 1 5 139,5 30/03/2022 7 210 6720 25/03/2022 1 1 27,9 31/03/2022 1 1 31,6 28/03/2022 1 1 28,2 01/04/2022 6 151 4740,8 29/03/2022 5 96 2733,6 04/04/2022 1 1 30,7 30/03/2022 3 95 2985 05/04/2022 2 5 154,7 31/03/2022 2 31 970,6 06/04/2022 1 1 30,5 01/04/2022 5 93 2835,6 08/04/2022 1 1 30 04/04/2022 1 1 30,7 11/04/2022 2 44 1249,4 05/04/2022 1 1 30,7 12/04/2022 2 31 849,9 06/04/2022 2 31 936,5 13/04/2022 2 31 861,5 07/04/2022 1 1 30 14/04/2022 2 45 1269 08/04/2022 7 181 5241 19/04/2022 1 1 28,9 11/04/2022 1 1 28 20/04/2022 2 20 547,6 12/04/2022 5 103 2805,3 21/04/2022 1 1 27,6 13/04/2022 1 1 27,5 22/04/2022 2 2 56 19/04/2022 1 1 28,9 26/04/2022 1 1 27 20/04/2022 6 151 4077 27/04/2022 4 91 2514,4 21/04/2022 1 1 27,6 28/04/2022 1 1 27,8 22/04/2022 2 31 844 29/04/2022 1 18 493,2 26/04/2022 1 1 27 02/05/2022 3 52 1410 27/04/2022 1 1 27,4 03/05/2022 4 103 2798,3 28/04/2022 4 91 2502,8 04/05/2022 3 51 1393 29/04/2022 2 35 939,5 05/05/2022 1 1 27,8 02/05/2022 1 1 26,7 06/05/2022 2 45 1255,5 04/05/2022 1 1 27 09/05/2022 1 16 454,4 06/05/2022 3 65 1759 10/05/2022 4 62 1736 09/05/2022 3 90 2475 12/05/2022 1 10 274 10/05/2022 1 1 28 13/05/2022 1 1 27,4 11/05/2022 3 65 1792,5 16/05/2022 1 1 27,4 13/05/2022 1 1 27,4 17/05/2022 2 31 852,2 16/05/2022 1 1 27,4 18/05/2022 1 10 270 17/05/2022 1 1 27,2 19/05/2022 2 23 626,4 20/05/2022 2 31 828 20/05/2022 1 1 27 23/05/2022 1 1 26,6 23/05/2022 2 31 833,6 24/05/2022 1 1 26,9 24/05/2022 3 46 1255,4 25/05/2022 3 43 1166,3 25/05/2022 1 1 27,5 26/05/2022 2 21 558,9 26/05/2022 1 1 26,9 27/05/2022 1 1 26,6 27/05/2022 2 31 833,6 30/05/2022 1 1 26,9 30/05/2022 2 18 491 31/05/2022 1 1 27,3 31/05/2022 1 1 27,3 01/06/2022 1 1 27,3 01/06/2022 1 1 27,3 02/06/2022 2 31 837,2 02/06/2022 1 1 27,2 03/06/2022 1 1 27 03/06/2022 2 31 849 06/06/2022 1 1 27,4 06/06/2022 3 61 1707,4 07/06/2022 1 20 572 07/06/2022 5 134 3943,41 08/06/2022 2 24 716,4 08/06/2022 1 50 1520 09/06/2022 2 5 147,8 09/06/2022 1 1 29,8 10/06/2022 3 61 1772,5 10/06/2022 1 1 29,5 13/06/2022 7 185 5157 15/06/2022 1 1 27,6 15/06/2022 1 1 27,6 17/06/2022 1 1 27,3 16/06/2022 2 35 956,5 22/06/2022 1 1 27 17/06/2022 2 31 837,3 24/06/2022 1 33 894,3 20/06/2022 2 23 615 28/06/2022 1 1 27 21/06/2022 1 10 270 29/06/2022 1 1 26,6 22/06/2022 1 1 27 23/06/2022 1 10 271 24/06/2022 3 53 1419,5 28/06/2022 3 61 1620 29/06/2022 1 1 26,6 30/06/2022 1 2 52,6

