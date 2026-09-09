Pappas et Sununu remportent les primaires du New Hampshire pour le Sénat américain

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* Pappas et Sununu s'affronteront pour le siège vacant au Sénat

* Le New Hampshire a pour habitude de répartir le pouvoir entre les partis

* Manzur ne parvient pas à remporter la victoire pour les progressistes lors de la primaire sénatoriale

(Mise à jour de l'article du 8 septembre avec la victoire de Stefany Shaheen aux paragraphes 10 à 12)

par Richard Cowan

La bataille de novembre pour un siège vacant au Sénat américain dans le New Hampshire opposera l'ancien sénateur républicain John Sununu au député démocrate Chris Pappas, dans une course qui pourrait déterminer quel parti contrôlera la chambre haute.

Mardi soir, Sununu et Pappas ont largement devancé leurs adversaires respectifs lors des primaires et ont été déclarés vainqueurs moins d’une heure après la fermeture des bureaux de vote dans ce petit État du nord-est.

Pappas, un modéré, était le favori du camp démocrate depuis son entrée dans la course en avril 2025, peu après que la sénatrice sortante Jeanne Shaheen, qui avait exercé trois mandats, eut annoncé sa retraite début janvier.

Il a facilement contré la remontée tardive de sa rivale progressiste Karishma Manzur, une chercheuse en médecine membre de la section locale des Socialistes démocrates d’Amérique.

Sununu, qui a obtenu le soutien du président Donald Trump en février, a exercé un seul mandat de six ans au Sénat à partir de 2003 avant de s'incliner face à Shaheen en 2008. Il avait auparavant occupé un siège à la Chambre des représentants des États-Unis pendant six ans.

Sununu est le fils et le frère d’anciens gouverneurs du New Hampshire. Il a battu plusieurs candidats républicains, dont Scott Brown, qui a brièvement occupé le poste de sénateur américain représentant le Massachusetts il y a plusieurs années.

Mais malgré sa notoriété dans tout l’État, Sununu pourrait être pénalisé par le déclin politique de Trump, dont la cote de popularité a été affectée par l’inflation et la guerre avec l’Iran.

Pappas et Sununu disposent chacun de plusieurs millions de dollars dans leurs caisses de campagne, et comme il s'agit de l'un des rares sièges vacants au Sénat à pourvoir, la course devrait attirer d'importants financements extérieurs.

CONTEXTE

Par ailleurs, Stefany Shaheen, la fille de la sénatrice sortante, a remporté de justesse la victoire face à l’ancienne capitaine des Marines Maura Sullivan lors de la primaire démocrate visant à remplacer Pappas à la Chambre des représentants.

Shaheen a devancé Sullivan de 1 701 voix sur les 76 675 suffrages exprimés parmi les neuf candidats démocrates et les candidatures hors liste.

Shaheen, ancienne membre du conseil municipal de Portsmouth, dans le New Hampshire, affrontera Anthony DiLorenzo, un concessionnaire automobile dont la victoire aux primaires républicaines était prévue par les médias.

Les primaires démocrates et républicaines du New Hampshire figuraient parmi les dernières de ce cycle électoral, ouvrant la voie à deux derniers mois de campagne effrénée à travers le pays.

Actuellement, les républicains détiennent une majorité de 53 sièges contre 47 au Sénat et conservent une avance encore plus mince à la Chambre des représentants.

En se présentant contre Pappas, Manzur espérait profiter de l’élan des démocrates progressistes, qui ont créé la surprise à plusieurs reprises lors des primaires du Michigan, du Colorado, de la Floride et ailleurs.

Mais Pappas a remporté une victoire facile grâce au soutien de figures de l’establishment démocrate, notamment l’ancienne vice-présidente Kamala Harris, Shaheen et la sénatrice Maggie Hassan.

Les électeurs du New Hampshire, connus pour l’attention particulière qu’ils portent aux élections, ont divisé leurs allégeances partisanes. Les deux sièges du Sénat et les deux sièges de la Chambre des représentants de l’État sont détenus par les démocrates, tandis que le poste de gouverneur et la législature de l’État sont entre les mains des républicains.

Lors de la course à la présidence de 2024, la démocrate Kamala Harris a battu le républicain Donald Trump, avec 50,9 % des voix contre 48,1 %, dans le New Hampshire. Mais avec 31,9 % des électeurs inscrits comme républicains, 28,1 % comme démocrates et 39,9 % comme indépendants, selon l’Independent Voter Project, les élections dans cet État peuvent réserver bien des surprises.

Dans l’autre primaire démocrate pour le Congrès de l’État, la députée Maggie Goodlander a battu la députée d’État Paige Beauchemin.

L'adversaire de Maggie Goodlander à l'automne sera la républicaine Lily Williams, une investisseuse immobilière qui se présente pour la troisième fois à ce siège.

La gouverneure du New Hampshire, Kelly Ayotte, a facilement battu ses deux adversaires pour remporter la primaire républicaine et fait figure de favorite pour battre la démocrate Cinde Warmington, qui se présente sans opposition à la primaire démocrate, lors de l’élection générale.