Papa John's s'effondre après l'annonce par Reuters du retrait de l'offre de rachat par Apollo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de Papa John's PZZA.O chutent de 18,5 % à 39,35 $

** Reuters rapporte qu'Apollo Global APO.N a retiré son offre de rachat de PZZA à 64 $ l'action, citant deux personnes familières avec l'opération

** APO a retiré son offre il y a environ une semaine, alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses et que le secteur de la restauration rapide commence à s'effondrer

** PZZA et APO n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires

** APO a soumis une offre pour PZZA en octobre

** Jusqu'à la dernière clôture, PZZA avait augmenté de plus de 17 % depuis le début de l'année