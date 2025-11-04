 Aller au contenu principal
Papa John's s'effondre après l'annonce par Reuters du retrait de l'offre de rachat par Apollo
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 20:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de Papa John's PZZA.O chutent de 18,5 % à 39,35 $

** Reuters rapporte qu'Apollo Global APO.N a retiré son offre de rachat de PZZA à 64 $ l'action, citant deux personnes familières avec l'opération

** APO a retiré son offre il y a environ une semaine, alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses et que le secteur de la restauration rapide commence à s'effondrer

** PZZA et APO n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires

** APO a soumis une offre pour PZZA en octobre

** Jusqu'à la dernière clôture, PZZA avait augmenté de plus de 17 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

