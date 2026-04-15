Papa John's en hausse après des informations sur le rapprochement d'une cession à de nouveaux propriétaires

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15 avril -

** Les actions de Papa John's International PZZA.O ont augmenté de 5 % à 36,76 $

** Les géants de la pizza Papa John's et Yum Brands YUM.N , propriétaire de Pizza Hut, se rapprochent de la vente à de nouveaux propriétaires, alors que la concurrence acharnée, la hausse des coûts des intrants et le ralentissement de la demande des consommateurs pèsent sur les performances, selon des personnes familières avec le sujet

** Les deux entreprises négocient activement des accords séparés, ce qui donne aux équipes de direction le temps de repenser leurs stratégies et leurs modèles d'entreprise, selon les sources

** Le mois dernier, Papa John's s'est vu offrir 47 dollars par action par le fonds d'investissement Irth Capital, soutenu par le Qatar

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 13 % depuis le début de l'année