 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 088,50
+1,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Papa John's bondit après l'annonce d'un accord de reprise avec TriArtisan Capital
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 18:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre -

** Les actions de Papa John's PZZA.O ont bondi de près de 19 % pour atteindre un sommet intrajournalier de 48,83 $ lundi

** Le site d'information économique britannique ABC Money a rapporté que PZZA est proche d'un accord de privatisation avec un groupe d'investisseurs dirigé par TriArtisan Capital Advisors au prix de 65 dollars par action

** Une personne au courant de l'affaire a déclaré à Reuters que le rapport, qui était basé sur des personnes au courant des négociations, n'était pas vrai

** Cette personne a déclaré que Papa John's n'était pas en pourparlers avec TriArtisan

** TriArtisan n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters, tandis que Papa John's s'est refusé à tout commentaire

** ABC Money n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire

** Les actions de PZZA ont augmenté d'environ 6 % et ont chuté de près de 15 % depuis que Reuters a rapporté la semaine dernière qu'Apollo Global APO.N avait retiré son offre d'achat de 64 $ par action pour le rachat de l'entreprise

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
131,895 USD NYSE -0,38%
PAPA JOHNS INTL
44,6500 USD NASDAQ +8,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank