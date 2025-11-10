Papa John's bondit après l'annonce d'un accord de reprise avec TriArtisan Capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre -

** Les actions de Papa John's PZZA.O ont bondi de près de 19 % pour atteindre un sommet intrajournalier de 48,83 $ lundi

** Le site d'information économique britannique ABC Money a rapporté que PZZA est proche d'un accord de privatisation avec un groupe d'investisseurs dirigé par TriArtisan Capital Advisors au prix de 65 dollars par action

** Une personne au courant de l'affaire a déclaré à Reuters que le rapport, qui était basé sur des personnes au courant des négociations, n'était pas vrai

** Cette personne a déclaré que Papa John's n'était pas en pourparlers avec TriArtisan

** TriArtisan n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters, tandis que Papa John's s'est refusé à tout commentaire

** ABC Money n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire

** Les actions de PZZA ont augmenté d'environ 6 % et ont chuté de près de 15 % depuis que Reuters a rapporté la semaine dernière qu'Apollo Global APO.N avait retiré son offre d'achat de 64 $ par action pour le rachat de l'entreprise