Panne du cloud d'Amazon : les services en ligne sont touchés, la reprise est inégale

Une panne au sein de l'unité d'informatique en nuage d'Amazon AMZN.O s'est progressivement résorbée lundi, après avoir perturbé de nombreux services en ligne offerts par des banques, des sociétés de médias sociaux et des entreprises.

Cette perturbation a marqué la plus importante perturbation de l'internet depuis le dysfonctionnement de CrowdStrike qui, l'année dernière, a entravé les systèmes technologiques dans les hôpitaux, les banques et les aéroports. Elle met en évidence la vulnérabilité des technologies interconnectées dans le monde.

L'unité de cloud, Amazon Web Services, ou AWS, compte plus d'un million de clients actifs chaque mois et couvre actuellement 120 zones de disponibilité dans 38 régions géographiques, selon le site web de l'entreprise.

Vous trouverez ci-dessous les principaux détails de la panne:

CAUSE DU PROBLÈME

La panne a commencé lorsqu'un problème avec le système de noms de domaine a empêché les applications de trouver l'adresse correcte pour l'API DynamoDB, qui est une base de données en nuage que de nombreux services en ligne utilisent pour stocker des informations sur les utilisateurs et d'autres données critiques.

L'internet utilise le DNS comme un annuaire téléphonique pour transformer les noms en adresses numériques, car les ordinateurs ont besoin d'une adresse IP pour se connecter au bon serveur.

Les applications ne pouvaient pas trouver l'adresse IP de l'API de DynamoDB en raison du problème de DNS.

AWS a déclaré que le problème provenait du réseau interne du nuage de calcul élastique (EC2), le réseau à grande vitesse qu'AWS utilise pour connecter tous ses services en nuage dans les centres de données de la région US-EAST-1.

LIEU DU PROBLÈME

AWS a indiqué sur sa page d'état que la panne de lundi provenait de son site US-EAST-1 situé dans le nord de la Virginie.

AWS héberge son infrastructure cloud sur le site US-EAST-1, qui est l'un des sites AWS les plus utilisés. Le site US-EAST-1 est souvent la région par défaut pour de nombreux services AWS, selon le site web d'AWS.

PANNES PRÉCÉDENTES

Juin 2023

Un problème de gestion de la capacité dans la région US-EAST-1 a affecté le service AWS Lambda qui permet aux clients d'exécuter des programmes informatiques sans avoir à gérer de serveurs sous-jacents ni d'autres services interdépendants. De nombreuses applications ont été impactées pendant des heures.

Décembre 2021

Un système automatisé interne de la région US-EAST-1 a déclenché de manière inattendue un événement de congestion du réseau , submergeant les périphériques du réseau. Il a provoqué une panne généralisée pendant plusieurs heures, touchant des services tels que les caméras de sécurité Ring, l'application bancaire mobile Chime et le fabricant d'aspirateurs robots iRobot, qui utilisent AWS.

LES CHIFFRES

Le chiffre d'affaires d'AWS a augmenté de 18 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 30,9 milliards de dollars au deuxième trimestre clos le 30 juin.

SERVICES CONCERNÉS

Commerce électronique et vente au détail

** Amazon

Streaming et médias

** Prime Video

** Crunchyroll SONY.N

Jeux

** Roblox RBLX.N

** Fortnite d'Epic Games

Médias sociaux et communications

** Snapchat SNAP.N

** Reddit RDDT.N

** Signal

Finance et paiements

** Venmo de PayPal PYPL.O

** Robinhood HOOD.O

** Lloyd's Banking Group LLOY.L

Transport

** Lyft LYFT.O

Intelligence artificielle

** Perplexité

Éducation/Productivité

** Duolingo DUOL.O

Source pour les services touchés: Downdetector.com