Panne de courant pour Voltalia : objectifs de bénéfices 2027 gelés

Voltalia enregistre la plus forte baisse du marché SRD, dévissant de 17,08% à 5,39 euros. L'action du producteur d'électricité renouvelable chute lourdement après l'annonce, ce matin, d'une perte nette désormais attendue sur l'exercice 2026 en cours et au 2e semestre alors que le groupe visait jusqu'alors un résultat net positif.

Compte tenu de l'absence de visibilité actuelle sur les conditions de réalisation des cessions prévues dans le cadre du plan SPRING ainsi que de leur contribution attendue au résultat net du groupe, Voltalia a aussi annoncé la suspension de ses objectifs de résultat net en 2027 et renonce à son engagement de verser un dividende en 2028.

Le plan SPRING est le plan stratégique de transformation de Voltalia, lancé mi-2025 pour redresser la rentabilité du groupe et simplifier son fonctionnement. Voltalia concentre ainsi ses investissements sur un nombre restreint de pays stratégiques (notamment en Europe et dans des marchés clés) et se désengage des zones moins rentables ou trop risquées.

Une perte nette semestrielle alourdie sous l'impact financier

Outre ces perspectives dégradées, Voltalia affiche une performance contrastée au 1er semestre 2026 qui déçoit les marchés. Sur cette période, le groupe a enregistré une perte nette de 43,3 MEUR sur les six premiers mois de l'année 2026, contre une perte nette de 39,7 MEUR il y a un an à la même période. Oddo BHF retient que cette perte s'est accentuée en raison de son résultat financier. Celui-ci ressort à -48 MEUR (contre -35 MEUR estimés), sous l'effet d'une dette moyenne plus élevée et de l'appréciation du real brésilien.

Cette perte qui s'est creusée sur un an reflète une détérioration plus importante qu'attendue des éléments situés sous l'EBITDA en particulier de :

- la hausse des charges financières, liée à la combinaison (i) d'un niveau d'endettement plus élevé (ii) d'un environnement de taux d'intérêts plus élevés (iii) d'une dette indexée sur l'inflation au Brésil, y compris sur les centrales en construction qui ne bénéficient pas encore de leurs revenus indexés.

- les coûts de transformation et le poids d'actifs qui sont déficitaires et dont les plans d'actions ne se concrétisent pas encore (en particulier pour Helexia Brésil : filiale de Voltalia spécialisée dans la performance énergétique des bâtiments et la production d'énergie décarbonée),

De plus, pour expliquer ces pertes, Oddo BHF avance que "le groupe a enregistré une hausse nette des amortissements et provisions à 79 MEUR (contre 60 MEUR prévus)" liée aux mises en service de nouvelles centrales en 2025 et 2026. Ce montant inclut 13 MEUR de dépréciations d'actifs (au Brésil) et de provisions liées aux nouvelles constructions de Renvolt.

Une activité commerciale pourtant en forte hausse

En revanche, Voltalia a fait part de bonnes nouvelles. Son chiffre d'affaires s'établit à 331,3 millions d'euros, en progression de 30% à taux de change constants sur un an. Cette dynamique est portée par la croissance de toutes les activités : les revenus de la division Ventes d'énergie progressent de 22%, ceux de Renvolt de 45% (sa filiale dédiée aux services de construction et de maintenance pour les infrastructures d'énergie renouvelable) et ceux de Voltalia Hub de 20% à taux de change constants (branche prestataires de services B2B du groupe : développement et construction de centrales solaires ou éoliennes, gestion d'énergie et contrats d'achat d'électricité pour des clients corporatifs...).

En outre, l'EBITDA est en croissance de 37% à 110,3 MEUR ( 35% à taux de change constants). Il est inférieur aux estimations d'Invest Securities et d'Oddo BHF qui l'anticipaient respectivement à 117 MEUR et 132,7 MEUR. Cette progression est portée par les Ventes d'énergie et Renvolt. L'EBITDA des Ventes d'énergie atteint 116,2 MEUR, incluant 29 MEUR de compensation liée à l'écrêtement au Brésil (réduction volontaire de la production ou la consommation d'électricité pour maintenir la stabilité du réseau électrique).

Les objectifs d'EBITDA confirmés grâce au plan SPRING

Malgré ces contraintes, la direction met en avant la montée en puissance de sa réorganisation. "Douze mois après son lancement, SPRING commence à produire des résultats opérationnels tangibles. L'amélioration de notre EBITDA, la baisse de nos coûts de développement, la simplification de notre organisation et la forte dynamique de Renvolt illustrent les premiers bénéfices de cette transformation", a déclaré son directeur général, Robert Klein.

Fort de ces progrès, le producteur d'électricité d'origine renouvelable confirme son objectif d'EBITDA pour 2026, attendu entre 210 et 230 MEUR (dont 190 à 210 MEUR pour les Ventes d'énergie). D'ailleurs, pour 2027, l'EBITDA est toujours attendu en hausse et devrait être compris entre 300 et 325 MEUR, incluant 270 à 300 MEUR générés par l'activité de Ventes d'énergie.

Par ailleurs, le producteur d'électricité poursuit ses discussions pour les cessions d'actifs et d'activités non stratégiques, maintenant son objectif de 300 à 350 MEUR d'entrées de trésorerie, dont la majeure partie est attendue d'ici le premier semestre 2027.

Ces annonces n'ont toutefois pas suffi à rassurer le marché : le bureau d'études Portzamparc qualifie cette publication semestrielle de "décevante, tant sur la progression de l'EBITDA que sur le résultat financier".