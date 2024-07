Panne chez Microsoft : les systèmes informatiques d'ADP épargnés, les opérations de compagnies aériennes perturbées

A une semaine des Jeux olympiques de Paris, une panne mondiale chez Microsoft a impacté de nombreux aéroports dans le monde et des compagnies aériennes françaises. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

La panne informatique mondiale n'impacte pas directement "les systèmes informatiques de Paris Aéroport" selon le groupe ADP. Cependant, plusieurs compagnies aériennes dont Air France rencontrent des perturbations.

La situation a "un impact sur les opérations des compagnies aériennes concernées à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly: ralentissement des enregistrements, retards et suspension temporaire de certains programmes de vols", indique le groupe ADP, qui mobilise ses équipes "pour orienter et assister les passagers sur place".

Sur son site internet, le groupe surligne dans une bannière le message suivant : "Panne informatique mondiale en cours liée à Microsoft. Impact sur les opérations de certaines compagnies aériennes à Paris-CDG et Paris-Orly entraînant ralentissements, retards et suspension de certains vols."

Les deux aéroports parisiens sont les principaux points d'entrée en France pour les Jeux olympiques, qui débutent dans quelques jours à Paris.

Des ministres prennent la parole sur X (ex-Twitter)

Sur le réseau social X, des ministres ont réagi à la panne mondiale, essayant de rassurer les internautes.

Patrice Vergriete, ministre des transports a déclaré qu'"une panne informatique mondiale touche de nombreux acteurs de tous les secteurs. Les réseaux #SNCF et #RATP circulent à ce stade normalement. Des perturbations limitées affectent en revanche les opérations de certaines compagnies aériennes et aéroports. Le ministère des transports suit avec attention l’évolution de la situation, en lien avec les opérateurs".

De son côté, la secrétaire d'État au Numérique Marina Ferrari assure sur le réseau social "suivre au plus haut niveau" la situation. "Mes équipes sont en lien avec @MicrosoftFrance pour évaluer ses conséquences et informer les services de l'État, sous l'autorité du Premier ministre" a-t-elle ajouté.

Opérations perturbées chez Air France

Les opérations aériennes d'Air France sont "perturbées dans certaines escales" en raison d'une panne informatique géante qui touche de nombreuses entreprises dans le monde, a annoncé vendredi 19 juillet la compagnie aérienne. Les vols déjà en cours ne sont pas affectés, a-t-on ajouté au sein de la compagnie sans préciser quelles destinations étaient touchées.

Si l'application et le site internet d'Air France fonctionnent normalement, les plateformes téléphoniques de relation-clients risquent d'être perturbées, selon la compagnie. "Les équipes informatiques de la compagnie sont à pied d'œuvre pour résoudre au plus vite cette situation", a-t-elle ajouté.

La compagnie aérienne a ajouté un message à destination des internautes sur son réseau social X assurant que "les vols déjà en cours ne sont pas affectés".

La compagnie aérienne néerlandaise KLM, membre du groupe Air France-KLM, a de son côté annoncé avoir dû suspendre "la majeure partie de ses opérations, la panne informatique "rendant impossible la gestion des vols".

A Beauvais, d’où opèrent les compagnies à bas-coûts Ryanair et Wizz Air, les opérations se déroulent normalement, selon le tableau en direct des vols et arrivées sur le site internet de l'aéroport.