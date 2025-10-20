Panne au sein de la division cloud d'Amazon, plusieurs sites internet perturbés

(Actualisé avec autres sites impactés, contexte)

Amazon AMZN.O a fait état lundi d'une panne affectant sa division de services informatiques dématérialisés ("cloud") AWS, provoquant des perturbations sur plusieurs sites internet et applications populaires comme Snapchat et Robinhood.

"Nous confirmons une augmentation des taux d'erreur et des latences pour plusieurs services AWS dans la région US-EAST-1", a déclaré AWS.

La start-up d'intelligence artificielle Perplexity et la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase ont fait état de pannes qu'elles ont attribuées à AWS.

"Perplexity est actuellement en panne. La cause principale est un problème AWS. Nous travaillons à sa résolution", a déclaré le patron de Perplexity, Aravind Srinivas, dans un message sur le réseau social X.

AWS fournit de la puissance informatique, du stockage de données et d'autres services numériques à la demande aux entreprises, aux administrations publiques et aux particuliers.

Les interruptions de ses serveurs peuvent provoquer des pannes sur les sites internet et les plateformes qui reposent sur son infrastructure cloud.

AWS et Amazon n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Selon le site spécialisé Downdetector, Amazon.com, PrimeVideo et Alexa ont rencontré des difficultés, tout comme le service de paiement mobile Venmo, propriété de Paypal PYPL.O .

Les jeux vidéos en ligne Fortnite d'Epic Games, Roblox

RBLX.N , Clash Royale et Clash of Clans sont également tombés en panne.

Le service de paiement mobile Venmo, propriété de Paypal

PYPL.O et Chime CHYM.O font partie des plateformes financières qui ont été confrontées à des problèmes, selon le site de suivi des pannes.

L'application de Lyft, le rival d'Uber, a également été interrompue pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis.

La présidente de l'application de messagerie Signal, Meredith Whittaker, a également confirmé sur X que sa plateforme était également affectée par la panne d'AWS.

(Rédigé par Shubham Kalia, Devika Nair et Ananya Palyeka à Bangalore, version française Blandine Hénault et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)