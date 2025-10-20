 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 206,07
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Panne au sein de la division cloud d'Amazon, plusieurs sites internet perturbés
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 11:41

(Actualisé avec autres sites impactés, contexte)

Amazon AMZN.O a fait état lundi d'une panne affectant sa division de services informatiques dématérialisés ("cloud") AWS, provoquant des perturbations sur plusieurs sites internet et applications populaires comme Snapchat et Robinhood.

"Nous confirmons une augmentation des taux d'erreur et des latences pour plusieurs services AWS dans la région US-EAST-1", a déclaré AWS.

La start-up d'intelligence artificielle Perplexity et la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase ont fait état de pannes qu'elles ont attribuées à AWS.

"Perplexity est actuellement en panne. La cause principale est un problème AWS. Nous travaillons à sa résolution", a déclaré le patron de Perplexity, Aravind Srinivas, dans un message sur le réseau social X.

AWS fournit de la puissance informatique, du stockage de données et d'autres services numériques à la demande aux entreprises, aux administrations publiques et aux particuliers.

Les interruptions de ses serveurs peuvent provoquer des pannes sur les sites internet et les plateformes qui reposent sur son infrastructure cloud.

AWS et Amazon n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Selon le site spécialisé Downdetector, Amazon.com, PrimeVideo et Alexa ont rencontré des difficultés, tout comme le service de paiement mobile Venmo, propriété de Paypal PYPL.O .

Les jeux vidéos en ligne Fortnite d'Epic Games, Roblox

RBLX.N , Clash Royale et Clash of Clans sont également tombés en panne.

Le service de paiement mobile Venmo, propriété de Paypal

PYPL.O et Chime CHYM.O font partie des plateformes financières qui ont été confrontées à des problèmes, selon le site de suivi des pannes.

L'application de Lyft, le rival d'Uber, a également été interrompue pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis.

La présidente de l'application de messagerie Signal, Meredith Whittaker, a également confirmé sur X que sa plateforme était également affectée par la panne d'AWS.

(Rédigé par Shubham Kalia, Devika Nair et Ananya Palyeka à Bangalore, version française Blandine Hénault et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)

Devises

Valeurs associées

AMAZON.COM
215,1800 USD NASDAQ +1,00%
CHIME FINL RG-A
17,8950 USD NASDAQ +4,65%
PAYPAL HOLDINGS
68,7150 USD NASDAQ +1,94%
ROBINHOOD MARKETS
137,8100 USD NASDAQ +6,08%
ROBLOX RG-A
133,620 USD NYSE +0,53%
SNAP-A
7,700 USD NYSE +0,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank