 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Panmure Liberum relève sa cible sur Richemont avant la publication trimestrielle
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 11:37

Panmure Liberum a relevé jeudi son objectif de cours sur Richemont, mentionnant un environnement de demande plus porteur qu'anticipé ainsi que le repli des cours de l'or à l'approche de la publication du chiffre d'affaires trimestriel, prévue le mercredi 15 juillet.

Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier indique avoir porté sa cible sur le titre du géant suisse du luxe de 184 à 190 CHF, tout en maintenant sa recommandation à "conserver".

Ses analystes expliquent en effet avoir ajusté à la hausse leurs prévisions de bénéfice net par action (BPA) pour l'exercice 2026/27, avec une estimation relevée de 9,8% à 8 EUR et de 1,5% à 8,64 EUR pour l'exercice 2027/28.

"Ces révisions reflètent des conditions de marché plus favorables pour la demande ainsi qu'un prix de l'or inférieur à nos projections initiales", explique le courtier dans sa "preview".

Un optimisme teinté d'une certaine prudence

Malgré ce relèvement d'objectif, Panmure Liberum considère que la valorisation actuelle du groupe laisse peu de marge de progression immédiate.

Sur la base de ces nouvelles prévisions, l'action Richemont s'échange à des multiples de valeur d'entreprise sur résultat opérationnel (VE/EBIT) de 20,6 fois pour l'exercice 2026/27 et de 18,5 fois pour 2027/28, fait valoir l'établissement londonien, alors que le niveau médian historique de valorisation du titre au cours des six dernières années s'établit à 18,4 fois.

A la Bourse de Zurich, l'action Richemont avançait de 1% à 182,7 francs suisses jeudi dans le sillage de ces commentaires, portant à plus de 6% ses gains depuis le début de l'année.

Valeurs associées

RICHEMONT (CIE FIN.)
183,000 CHF Swiss EBS Stocks +1,19%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 09/07/2026 à 11:37:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
31,6 -2,53%
CAC 40
8 310,57 +0,70%
Pétrole Brent
78,48 -1,26%
STELLANTIS
4,638 -1,18%
SOITEC
104 +5,76%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank