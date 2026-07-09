Panmure Liberum relève sa cible sur Richemont avant la publication trimestrielle

Panmure Liberum a relevé jeudi son objectif de cours sur Richemont, mentionnant un environnement de demande plus porteur qu'anticipé ainsi que le repli des cours de l'or à l'approche de la publication du chiffre d'affaires trimestriel, prévue le mercredi 15 juillet.

Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier indique avoir porté sa cible sur le titre du géant suisse du luxe de 184 à 190 CHF, tout en maintenant sa recommandation à "conserver".

Ses analystes expliquent en effet avoir ajusté à la hausse leurs prévisions de bénéfice net par action (BPA) pour l'exercice 2026/27, avec une estimation relevée de 9,8% à 8 EUR et de 1,5% à 8,64 EUR pour l'exercice 2027/28.

"Ces révisions reflètent des conditions de marché plus favorables pour la demande ainsi qu'un prix de l'or inférieur à nos projections initiales", explique le courtier dans sa "preview".

Un optimisme teinté d'une certaine prudence

Malgré ce relèvement d'objectif, Panmure Liberum considère que la valorisation actuelle du groupe laisse peu de marge de progression immédiate.

Sur la base de ces nouvelles prévisions, l'action Richemont s'échange à des multiples de valeur d'entreprise sur résultat opérationnel (VE/EBIT) de 20,6 fois pour l'exercice 2026/27 et de 18,5 fois pour 2027/28, fait valoir l'établissement londonien, alors que le niveau médian historique de valorisation du titre au cours des six dernières années s'établit à 18,4 fois.

A la Bourse de Zurich, l'action Richemont avançait de 1% à 182,7 francs suisses jeudi dans le sillage de ces commentaires, portant à plus de 6% ses gains depuis le début de l'année.