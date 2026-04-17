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Panmure Liberum relève sa cible sur Dassault Aviation
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 09:46

L'analyste confirme son conseil à l'achat sur Dassault Aviation, avec un objectif de cours relevé de 211 à 331 EUR à douze mois et de 265 à 408 EUR à horizon trois ans.

Dans sa note, publiée en collaboration avec Agency Partners, Panmure Liberum met en avant une révision significative de ses prévisions, portée par une visibilité accrue sur les livraisons de Rafale, qui soutient la valorisation à moyen terme. La montée en cadence de la production pourrait ainsi constituer un moteur clé jusqu'au début des années 2030.

La note souligne toutefois que cette dynamique est partiellement compensée par une rentabilité plus faible attendue sur les jets Falcon, en raison de coûts d'apprentissage élevés sur les modèles 6X et 10X, ainsi que par une hausse structurelle de la fiscalité en France.

Selon le bureau d'études, les prévisions de résultat opérationnel sont abaissées d'environ 12% par an en moyenne, tandis que les estimations de BPA reculent d'environ 9% par an, malgré un soutien partiel des revenus de participation dans Thales.

Enfin, le broker rapporte que le flux d'actualités autour du Rafale (Inde, UAE, standards futurs) pourrait générer de la volatilité, tout en maintenant un potentiel de hausse à long terme.

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
326,600 EUR Euronext Paris +0,12%
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